एक बार फिर डीपफेक से हड़कंप, कांतारा एक्ट्रेस हुईं शिकार, पोस्ट शेयर किया जताई नाराजगी

Rukmini Vasanth Deepfake Video: एआई के जमाने में सही और गलत की पहचान कर पाना काफी मुश्किल होता है. एआई के जमाने में लोग दूसरों की फोटो और वीडियोज से काफी छेड़छाड़ के मामले भी सामने आ रहे हैं. इसके कारण पीड़ितों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर कांतारा एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत की कुछ फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, जिसमें उन्हें बिकिनी में देखा गया. हालांकि बाद में पता चला कि वो वीडियो एक्ट्रेस की डीपफेक वीडियो है.

सोशल मीडिया पर सामने आई फोटो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई, जिसमें रुक्मिणी वसंत एक स्‍व‍िम‍िंग पूल में हरे रंग की बिकिनी पहने नजर आईं. कहा जा रहा था कि वो वीडियो उनकी किसी फिल्म की शूटिंग का हिस्सा है. हालांकि बाद में पता चला कि वो एक AI-जेनरेटेड वीडियो है. इसको देखते हुए 29 वर्षीय एक्ट्रेस ने गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने एक बयान जारी करते हुए ‘टॉक्‍स‍िक’ की एक्‍ट्रेस ने कानूनी कार्रवाई की बात कही है.

My team and I have come across certain AI-generated images being circulated online claiming to be me. I want to state clearly that these images are entirely fake and fabricated. The creation and circulation of such manipulated content is deeply irresponsible and a serious… pic.twitter.com/8iitXTvFvT — rukmini (@rukminitweets) May 23, 2026

एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर कर दी चेतावनी

रुक्मिणी वसंत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि वो वीडियो डीपफेक है, जिसे हटाने का काम शुरू कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि जो कंटेंट सर्कुलेट हो रहा है, वो उनका नहीं है. उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मुझे और मेरी टीम को कुछ फोटोज और वीडियेज शेयर होती दिखी हैं, जो एआई जनरेटेड हैं. मैं साफ-साफ कहना चाहती हूं कि उन फोटोज से मेरा कोई लेना-देना नहीं है. ये पूरी तरह से नकली और मनगढ़ंत तस्वीरें हैं. इस तरह के कंटेंट के जरिए गैर-जिम्मेदाराना हरकत की गई है. इस तरह से किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन करना गलत है.

फैंस से की ये अपील

उन्होंने आगे लिखा कि इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए कानूनी कार्रवाई की जा रही है. साइबर क्राइम कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स से रिक्वेस्ट करते हुए लिखा कि इस तरह के किसी भी कंटेंट को शेयर न करें. बता दें कि इससे पहले रश्मिका मंदाना, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और ऐश्वर्या राय बच्चन समेत तमाम डीपफेक वीडियो भी सामने आ चुके हैं.