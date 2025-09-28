Kantara Chapter 1 को देखने के लिए पलकें बिछाए फैंस! एडवांस बुकिंग के आंकड़े हैरान कर देंगे
Kantara Chapter 1 Advance Booking: ऋषभ शेट्टी की मच अवेटेड फिल्म कांतारा: ए लिजेंड – चैप्टर 1 अब रिलीज के काफी करीब है. अक्टूबर 2025 में ये किस दिन सिनेमाघरों में उतरेगी चलिए जानते हैं. साथ ही, एडवांस बुकिंग के आंकड़े भी धमाकेदार नजर आ रहे हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: September 28, 2025 7:16:33 PM IST

Rishab Shetty Kantara Chapter 1: फैंस के लिए बड़ी खबर है! ऋषभ शेट्टी (Rishabh shetty) की मच अवेटेड फिल्म कांतारा: ए लिजेंड – चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) 2 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में धमाका करने आ रही है. ये फिल्म 2022 की ब्लॉकबस्टर कांतारा की प्रीक्वल है और प्राचीन कर्नाटका के कदंबा काल की पृष्ठभूमि पर आधारित है. ऋषभ इस बार नाागा साधु के किरदार में नजर आएंगे, जो एक योद्धा-मिस्टिक है और देवता से जुड़ी शक्तियों से लैस है.

शूटिंग नवंबर 2023 में शुरू हुई थी और फिल्म 168 मिनट लंबी होने वाली है. इसमें रुक्मिणी वासंथ, गुलशन देवैया और जयाराम जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म के संगीत की कमान बी. अजनिश लोकनाथ ने संभाली है, जिन्होंने पहले पार्ट का भी शानदार म्यूजिक दिया था. ट्रेलर ने फैंस के बीच ऐसा हंगामा मचाया कि अब हर कोई फिल्म के लिए बेसब्री से टिकट बुक करने की तैयारी में है.

एडवांस बुकिंग ने तोड़े रिकॉर्ड

वहीं, एडवांस बुकिंग ने पहले ही बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है. कर्नाटका में पहले ही दिन की एडवांस बुकिंग में फिल्म हाउसफुल हो गई और टिकट बिक्री में 300% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई. ऋषभ शेट्टी ने फिल्म के कुछ पवित्र और चुनौतीपूर्ण दृश्यों के लिए खुद उपवास और चप्पल न पहनने जैसे बलिदान दिए. ताकि, किरदार में पूरी तरह उतर सकें. ये जानकर फैंस की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है.

सेंसर बोर्ड ने लगाया सिर्फ एक कट

फिल्म को सेंसर बोर्ड से यू/ए सर्टिफिकेट मिला है. सिर्फ एक कट के साथ मंजूरी दी गई है, जिससे कहानी की गहराई और रोमांच बरकरार रहे. 2 अक्टूबर के बाद फिल्म 30 अक्टूबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी. कांतारा: चैप्टर 1 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक रोमांचक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक सफर है, जो दर्शकों को प्राचीन कर्नाटका की रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगी.

Tags: Kannada CinemaKantara Chapter 1Rishab Shetty
