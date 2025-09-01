Home > मनोरंजन > कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका, डायरेक्टर SS David नहीं रहे

Kannada filmmaker died: कन्नड़ फिल्ममेकर और लेखक एस एस डेविड का 55 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने Jaihind, Dhairya और Police Story जैसी फिल्मों से इंडस्ट्री में पहचान बनाई थी।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 1, 2025 17:48:00 IST

Kannada filmmaker died
Kannada filmmaker died

Kannada Filmmaker SS David Passes Away: कन्नड़ सिनेमा (Kannada Cinema) ने एक महत्वपूर्ण कहानीकार को खो दिया, जब प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और लेखक एस.एस. डेविड (Filmmaker SS David) का 55 साल की उम्र में अचानक निधन हो गया। डेविड दिल का दौरा पड़ने के बाद 31 अगस्त की शाम, शाम करीब 7:30 बजे, बेंगलुरु की एक फार्मेसी में ही वे बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत बेंगलुरु के आरआर नगर के एस एस हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

1990 के दशक में डेविड ने कन्नड़ सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने जय हिंद (Jaihind) और धैर्य (Dhairya) जैसी फिल्मों का निर्देशन किया, जिनकी कहानियां दर्शकों के बीच खास जगह बना चुकी थीं। इसके अलावा उन्होंने एक सफल पटकथा लेखक के रूप में पॉलिसी स्टोरी (Police Story) जैसी एक्शन फिल्म में काम किया, जिसने दर्शकों को झकझोर दिया।

शोक में पूरी फिल्म इंडस्ट्री

डेविड के निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में है। डेविड के परिवार के सदस्य बेंगलुरु में नहीं हैं। उनकी बहन, जो उडुपी (कप्पू) में रहती हैं, यात्रा नहीं कर सकतीं और वहीं अंतिम संस्कार की व्यवस्था की मांग कर रही हैं। पुलिस ने उनके भाई-भतीजों से अंतिम संस्कार से पहले स्पष्ट निर्देश मिलने तक शव को विक्टोरिया अस्पताल में ही रखा है।     

कब होगा अंतिम संस्कार?

अब कन्नड़ सिनेमा के उन तमाम साथी इंतजार कर रहे हैं जब परिवार अंतिम संस्कार से जुड़ी जानकारी साझा करेगा। बहरहाल, एस एस डेविड का सिनेमा में योगदान और उनकी सैकड़ों यादें दर्शकों और उनके करीबियों के दिल में हमेशा अमर रहेगी।

