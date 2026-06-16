Vijay Raghavendra Mother Passes Away: कन्नड़ सुपरस्टार विजय राघवेंद्र की मां का निधन, कौन थीं जयम्मा चिन्ने गौड़ा?

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है. मशहूर फिल्म अभिनेता विजय राघवेंद्र और श्रीमुरली की मां जयम्मा चिन्नेगौड़ा का बढ़ती उम्र और बीमारी के चलते निधन हो गया है. उनके निधन की खबर से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. कन्नड़ सिनेमा से जुड़े दिग्गजों, कलाकारों और फैंस ने जयम्मा चिन्नेगौड़ा को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है.

पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में थीं भर्ती

जानकारी के मुताबिक, जयम्मा चिन्नेगौड़ा पिछले कुछ समय से उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही थीं. सेहत बिगड़ने की वजह से उन्हें पिछले दिनों अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और 16 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली. मां के जाने से दोनों बेटों और पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

कौन थीं जयम्मा चिन्नेगौड़ा?

जयम्मा चिन्नेगौड़ा का कन्नड़ सिनेमा से बहुत पुराना और गहरा नाता था. वह खुद भी फिल्म निर्माण से जुड़ी रहीं और इंडस्ट्री में उन्हें बेहद सम्मान के साथ देखा जाता था. उन्होंने ‘सेवंती सेवंती’ (2006) और ‘गणेशा मत्ते बंदा’ (2008) जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया था.

जयम्मा के पति एस.ए. चिन्नेगौड़ा कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने और दिग्गज निर्माताओं व वितरकों में से एक हैं. इस वजह से जयम्मा ने सिनेमा जगत के कई दौर और पीढ़ियों को बहुत करीब से देखा था.

डॉ. राजकुमार परिवार से था खास रिश्ता

जयम्मा चिन्नेगौड़ा का परिवार कन्नड़ सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित ‘डॉ. राजकुमार’ परिवार से बेहद करीब से जुड़ा हुआ है. दरअसल, जयम्मा के पति एस.ए. चिन्नेगौड़ा की बहन पार्वथम्मा, दिग्गज अभिनेता डॉ. राजकुमार की पत्नी थीं.

वहीं, जयम्मा के दोनों बेटों ने अपनी अदाकारी के दम पर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. जहां विजय राघवेंद्र फिल्मों और टीवी सीरियल्स दोनों ही जगह अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं, वहीं श्रीमुरली ने कई बड़ी कमर्शियल हिट फिल्में देकर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है.

बता दें कि विजय राघवेंद्र ने बाल कलाकार के रूप में ‘चिन्ना री मुथा’ (1993) से लेकर ‘सीताराम बेनॉय’ (2021), ‘केस ऑफ कोंडाना’ (2024) और हाल ही में आई ‘सेकंड केस ऑफ सीताराम’ (2026) जैसी फिल्मों में शानदार काम किया है. इसके अलावा वह ‘मालगुडी डेज’ और ‘राक्षस’ जैसे मशहूर शोज का भी हिस्सा रहे हैं.