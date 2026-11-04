Kanika Divorce: दूसरी शादी भी नहीं चली! ‘बेबी डॉल’ की शादीशुदा जिंदगी का हुआ द एंड? आखिर क्यों कनिका ने लिया ये फैसला

Kanika Divorce: शादी के चार साल बाद, सिंगर कनिका कपूर ने पति गौतम हाथीरमानी से अलग होने का फैसला किया है. इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह खबर शेयर करते हुए, कनिका ने लिखा, “प्यारे दोस्तों और परिवार, बहुत सोचने और विचार करने के बाद, मैं और मेरे पति अलग हो रहे हैं. हमने जो समय साथ बिताया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूं. मैं दिल से आपसे दया और हमारी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील करती हूं, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं.”

कनिका की टूटी दूसरी शादी

कनिका की शादी पहले बिजनेसमैन राज चंडोक से हुई थी, जिनसे उनके तीन बच्चे हैं – बेटियां आयाना और समारा, और बेटा युवराज. कनिका ने 1998 में राज से शादी की थी, जब वह सिर्फ 18 साल की थीं. शादी के बाद, वह लंदन चली गईं, जहां वो कई सालों तक रहीं और अपने बच्चों की परवरिश की. उन्होंने 2012 में रिश्ता खत्म कर दिया. कनिका म्यूजिक में अपना करियर बनाने के लिए भारत लौट आईं.

Bigg Boss Bangla 3: बिग बॉस के घर में लिप लॉक! लव-स्काउट छोड़ो! इस कपल के बीच चल रही असली आशिकी

शादी के लिए नहीं मान रहे थे गौतम

कनिका ने पहले बताया था कि वो गौतम को लगभग 15 साल से जानती हैं और उनके रिश्ते के रोमांटिक होने से पहले वे करीबी दोस्त थे. उन्होंने यह भी बताया था कि उन्होंने गौतम से दो बार शादी के लिए पूछा था, पहली बार 2014 में और फिर 2020 में. गौतम ने आखिरकार अगस्त 2021 में उन्हें प्रपोज़ किया, और इस जोड़े ने 20 मई, 2022 को लंदन में एक छोटी लेकिन शानदार सेरेमनी में शादी कर ली.

कनिका कपूर 2014 में सनी लियोनी की फिल्म रागिनी MMS 2 के अपने ब्रेकथ्रू गाने बेबी डॉल से फेमस हुईं. मीट ब्रोस का बनाया यह गाना तुरंत हिट हो गया, जिससे कनिका एक पॉपुलर प्लेबैक सिंगर बन गईं. उनकी हिटलिस्ट में उसी साल शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर हैप्पी न्यू ईयर का गाना लवली भी शामिल है.

खेतों में मासूम संग गुलदार की ऐसी हैवानियत, MLA पर भड़क उठे गांव वाले; गाड़ी पर चढ़कर किया हंगामा