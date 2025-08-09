Home > मनोरंजन > Udaipur Files Movie: ‘उदयपुर फाइल्स’ देख रो पडे़ कन्हैयालाल के दोनों बेटे, पिता की तस्वीर लेकर पहुंच स्क्रीनिंग में…हत्यारों को फांसी दो के भी लगे नारे

Udaipur Files Movie : कन्हैयालाल के बेटे, यश और तरुण साहू, उदयपुर के अर्बन स्क्वायर मॉल में पहली स्क्रीनिंग में शामिल हुए। पिता की नृशंस हत्या के दृश्य में गला काटने की घटना को दोहराते समय वे भावुक हो गए और रो पड़े।

Published: August 9, 2025 08:59:10 IST

Udaipur Files Movie : सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कन्हैया लाल नाम के एक दर्जी की हत्या पर आधारित फिल्म “द उदयपुर फाइल्स” रिलीज हो गई है, जिसकी 2022 में हत्या कर दी गई थी। रिलीज पर रोक लगाने की याचिका खारिज होने के बाद अदालत का यह फैसला फिल्म को तय समय पर सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने के पक्ष में है। अमित जानी द्वारा निर्मित यह फिल्म शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये देशभर के 4500 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। 

‘उदयपुर फाइल्स’ देख रो पडे़ कन्हैयालाल के दोनों बेटे  

कन्हैयालाल के बेटे, यश और तरुण साहू, उदयपुर के अर्बन स्क्वायर मॉल में पहली स्क्रीनिंग में शामिल हुए। पिता की नृशंस हत्या के दृश्य में गला काटने की घटना को दोहराते समय वे भावुक हो गए और रो पड़े। उनकी माँ उस सदमे को दोबारा न जीने के लिए स्क्रीनिंग में शामिल नहीं हुईं। मूवी खत्म होते ही मॉल में मौजूद दर्शकों ने कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी दो-फांसी दो के नारे लगाए।

शो के दौरान, यश और तरुण अपने पिता की एक तस्वीर लेकर आए और उनकी स्मृति में एक खाली सीट छोड़ दी। शहर में फिल्म की रिलीज के समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात थे और 21 चौकियों पर विशेष टीमें तैनात थीं।

आखिरकार दर्शकों तक पहुँच गई फिल्म – कन्हैयालाल के बेटे

मीडिया से बात करते हुए, यश तेली ने कहा, “लंबे और कठिन संघर्ष के बाद, फिल्म आखिरकार दर्शकों तक पहुँच गई है। इसे कई स्तरों पर चुनौती दी गई – उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार तक। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह पुष्टि करने के बाद इसे मंज़ूरी दे दी कि यह किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाती।”

यश ने आगे कहा कि उनका परिवार पिछले तीन सालों से न्याय के लिए लड़ रहा है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उन्होंने कहा, “इस फिल्म के जरिए हम देश को अपना दर्द दिखाना चाहते हैं। यह मेरे पिता के साथ हुए अन्याय की सच्चाई बयां करती है। मुझे उम्मीद है कि लोग इसे देखेंगे और न्याय की हमारी लड़ाई में हमारा साथ देंगे।”

इस फिल्म का निर्देशन भरत एस. श्रीनेत और जयंत सिन्हा ने किया है और इसे अमित जानी ने निर्मित किया है। इसमें विजय राज कन्हैयालाल की भूमिका में हैं। रजनीश दुग्गल और प्रीति झंगियानी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई Udaipur File, कन्हैयालाल हत्याकांड के खूनी खेल का होगा पर्दाफाश, आखिर क्या है कत्ल के पीछे का काला सच?

