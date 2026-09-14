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अरे बहू पाई-पाई का हिसाब देना होगा… इस आवाज ने पर्दे पर दिग्गजों के छुड़ाए पसीने, फिल्मों में अपनी मक्कारी से जीता करोड़ों दिल

Kanhaiyalal Chaturvedi: बॉलीवुड की दुनिया में एक ऐसा अभिनेता, जो अपनी अदाकारी से बड़े-बड़े सितारों के पसीने छुड़ा देता था. जानिए कौन है वो एक्टर, जिसे पर्दे पर देख दर्शक भी चिढ़ने लगते थे.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 14, 2026 6:12:16 PM IST

कन्हैयालाल चतुर्वेदी
कन्हैयालाल चतुर्वेदी


हम बात कर रहे हैं कन्हैयालाल चतुर्वेंदी की. अभिनेता धोती कुर्ता, हाथ में छतरी और मुंह में पान दबाकर कई दिग्गज एक्टर को डरा देते थे. अरे बहू पाई-पाई का हिसाब तो देना ही पड़ेगा. यह वही आवाज थी जिसने ‘मदर इंडिया’ से लेकर ‘गंगा जमुना’ तक पर्दे पर हर बड़े हीरो का पसीना छुड़ा दिया था. बड़े पर्दे पर अपनी कुटिलता और मक्कारी से उन्होंने करोड़ों दिलों में दहशत भरने वाले सुखी लाला यानी पंडित कन्हैया लाल. असल जिंदगी में वह बहुत अच्छे इंसान थे और साहित्य प्रेमी थे. चलिए जानते हैं उनके बारे में.  

बनारस में हुआ था जन्म

पंडित कन्हैया लाल का जन्म 15 दिसंबर 1910 को वाराणसी में हुआ था. इनके पिता पंडित भैरव दत्त चौबे सनातन धर्म नाटक समाज नाम की प्रसिद्ध रामलीला मंडली चलाते थे. नाटकों और रंगमंच के प्रति गहरा लगाव होने के कारण कन्हैया लाल ने चौथी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी. पिता के निधन के बाद नाटक मंडली बंद हो गई और घर चलाने के लिए उन्होंने परचून की दुकान और आटा चक्की भी चलाई. लेकिन उनका दिल सिर्फ साहित्य और अभिनय में ही लगता था. कन्हैया लाल जब बनारस में थे तब बहुत ही छोटी उम्र में परिवार वालों ने उनकी शादी कर दी थी. 

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पहली पत्नी के देहांत ने उन्हें तोड़ दिया

शादी के कुछ ही समय बाद जब उनका वैवाहिक जीवन ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था. उनकी पहली पत्नी का अचानक देहांत हो गया. इस असमय वियोग का कन्हैया लाल जी के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा. पत्नी के जाने के दुख में वे पूरी तरह से टूट गए थे और वैरागी सन्यासी जैसी स्थिति में रहने लगे थे. पहली पत्नी के निधन और गहरे डिप्रेशन के बाद उनके परिवार ने उन्हें संभाला. जब वे अपने बड़े भाई संकटा प्रसाद को ढूंढने मुंबई पहुंचे और वहीं फिल्मों व नाटकों में काम करने लगे तब जीवन को पटरी पर लाने के लिए उनका दूसरा विवाह हुआ. उनकी दूसरी पत्नी का नाम जामवंशी चतुर्वेदी था.

वास्तविक जीवन में लोग बुरा समझने लगे

फिल्म साधना 1939 में उन्हें संवाद और गीत लिखने का काम मिला. जब वह डायलॉग बोलकर सुना रहे थे तो निर्माताओं ने उनके संवाद अदायगी के अनोखे अंदाज को देखकर उन्हें एक बुजुर्ग का अभिनय दे दिया. महबूब खान की फिल्म ‘औरत’ और बाद में ‘मदर इंडिया’ में उनके द्वारा निभाया गया कुटिल-साहूकार सुखी लाला का किरदार अमर हो गया. उनके जीवंत अभिनय के कारण कई बार लोग उन्हें वास्तविक जीवन में भी बुरा समझने लगे थे. कन्हैया लाल ने कभी पैंट शर्ट नहीं पहनी. वे हमेशा धोती कुर्ता, जैकेट, सिर पर टोपी और हाथ में छतरी रखते थे. वे पान खाने के बेहद शौकीन थे. 

साहित्य के प्रेमी थे

कन्हैयालाल शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का साहित्य के प्रति गहरा प्रेम था. कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में दहेज के रूप में शरद चंद्र के साहित्य की पुस्तकें भेंट की थी. साल 1980 में आई फिल्म ‘हम पांच’ की शूटिंग के दौरान कन्हैया लाल जी एक दृश्य के दौरान गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे. चोट इतनी गहरी थी कि वह कई हफ्तों तक बिस्तर पर पड़े रहे. इस हादसे के लगभग 2 साल बाद स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण 14 अगस्त 1982 को 71 वर्ष की आयु में मुंबई में उनका निधन हो गया. 

यह खबर भी पढ़ें: जब मैदान से दुम दबाकर भाग रहा था नकवी, तभी एक दर्शक ने बीच में रोका और बोला ऐसा… कि बोलती हो गई बंद!

Tags: Kanhaiyalal Chaturvedi
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