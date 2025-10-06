Shame, Shame! कंगना शर्मा ने कर दी बेशर्मी की सारी हदें पार, Video देख मुंह से निकल जाएगा ‘हे राम’
Kangana Sharma Bold Video: कंगना शर्मा कभी-कभी स्टाइल के चक्कर में कुछ ऐसा पहन लेती हैं. जिसके लिए उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है. हाल ही में उनका एक वीडियो इंटरनेट पर वा.रल हो रहा है. जिसमें छिपने की जगह सब कुछ नजर आ रहा है.

By: Preeti Rajput | Published: October 6, 2025 6:54:23 AM IST

Kangana Sharma Sexy Video: आजकल छोटे कपड़े पहनना आम बात हो गई है. मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में कोई न कोई अपनी अलग ड्रेसिंग सेंस के चलते वायरल हो जाता है. कई बार इन हसीनाओं का ग्लैमरस लुक देखने को मिलता है, तो कई बार लोग खुद माथा पकड़ लेते हैं. हम आज इस खबर में पैप्स की नई फेवरेट कंगना शर्मा (Kangana Sharma) की बात करेंगे. जो अपनी बोल्डनेस को लेकर वायरल होती रहती है. उनके सेक्सी वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. कई बार इसी कारण उन्हें ट्रोलिंग का भी शिकार होना पड़ रहा है. 

कंगना का बोल्ड वीडियो वायरल

इन दिनों कंगना का एक बोल्ड वीडियो (Kangana Sharma Hot Video) इंटरनेट पर छाया हुआ है. उन्होंने इस वीडियो में इतना बोल्ड ड्रेस पहना है, कि सबकुछ साफ-साफ नजर आ रहा है. जिसके कारण वह लोगों के हत्थे चढ़ गई हैं. वायरल वीडियो में वह ब्लैक ड्रेस पहने नजर आ रही हैं. यह ड्रेस हद से ज्यादा बोल्ड है. ऊपर से उनके क्लीवेज साफ नजर आ रहे हैं. बेस्ट पूरी दिख चुकी है. ड्रेस काफी बोल्ड और हॉट है. उनके कर्व भी साफ दिखाई दे रहे हैं. 

लोगों के हत्थए चढ़ी कंगना 

इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने उनपर निशाना साधना शुरु कर दिया है. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा- शेम, शेम और शेम लोगों के नहीं पता है कि एलिगेंट और इंटेलिजेंट पर्सन का मतलब क्या है. एक और यूजर ने लिखा- इतना भी कपड़ा क्यों पहना है, उतार दो और फेम पा लो. वहीं एक और यूजर लिखता है- वल्गर

