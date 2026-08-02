‘जनरेशन गटर’ कहने के बाद बदले कंगना के सुर! अब Gen Z को दी ‘हैप्पी फ्रेंडशिप डे’ की शुभकामनाएं

भारत में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शनों के बाद कंगना रनौत Gen Z पर अपनी लगातार टिप्पणियों के लिए सुर्खियों में हैं. पिछले हफ़्ते Gen Z के साथ झगड़े के बाद, कंगना ने अब उन्हें फ्रेंडशिप डे की बधाई देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है.

कंगना रनौत ने क्या लिखा?

कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में पर एक नोट शेयर किया है. इसमें उन्होंने लिखा, ‘आज जिम में मैं 2 Gen-Z लड़कियों से मिली जिन्हें मैं जानती हूं, उन्होंने मुझसे पूछा कंगना दीदी हम डिजिटल युग में पैदा हुए हैं और हां सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, डेटिंग ऐप्स, AI और ये सब हमारे लिए जीने का एक तरीका हैं. हममें से ज्यादातर लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और हममें से कुछ अब अलग तरह से नहीं जी सकते, हर कोई अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी चाहता है.’

Gen Z को कहा फ्रेंडशिप डे

एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘मैंने जिज्ञासु युवतियों से कहा कि हां, आप अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद हैं, जब तक आप दूसरों के बच्चों को चट्टान से नीचे नहीं फेंकतीं, या उनके कई टुकड़े नहीं करतीं. क्योंकि ऐसे बहुत से मामले हैं जहां लिबरल और कंज़र्वेटिव जीवनशैली में टकराव हो रहा है और बहुत से बच्चे बिना किसी गलती के मारे जा रहे हैं और यह हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है. इसलिए वे इस बात पर सहमत हुईं कि आज़ादी के लिए जवाबदेही जरूरी है. मेरे Gen-z दोस्तों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे.’

क्या थी कंगना की जेनरेशन गटर वाली टिप्पणी?

इस हफ्ते की शुरुआत में, कंगना ने कई पोस्ट शेयर किए, जिसमें कथित NEET-UG पेपर लीक और दूसरी परीक्षा गड़बड़ियों को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों की भाषा की बुराई की गई थी. इस वजह से आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा. उनके एक पोस्ट में, जिसमें उन्होंने युवा हिंदू महिलाओं को “जनरेशन गटर” कहा था, उसकी बहुत बुराई हुई.

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