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Gen Z पर कंगना रनौत का बड़ा यू-टर्न! विवादित बयान के बाद बदले तेवर, बोलीं- ‘ये देश की ताकत हैं’

Kangana Ranaut: बीते दिनों बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने Gen Z को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. और उन्हें 'जेनरेशन गटर' कहा था. लेकिन अब उनके तेवर बदलते दिखे. उन्होंने बताया कि Gen Z ही देश का भविष्य हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 7, 2026 6:06:28 PM IST

कंगना रनौत
कंगना रनौत


अभिनेत्री और BJP सांसद कंगना रनौत कुछ दिन पहले Gen Z और जंतर-मंतर पर हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर अपने कमेंट्स की वजह से सुर्खियों में थीं. उन्होंने कुछ युवा प्रोटेस्टर्स और महिलाओं को ‘जेनरेशन गटर; कहा और उन पर वेस्टर्न सोच अपनाने का आरोप लगाया. आज शुक्रवार को, कंगना ने Gen Z की तारीफ करते हुए उन्हें भारत की सबसे बड़ी ताकत और देश के कल्चर और पहचान का एंबेसडर बताया.

कंगना रनौत ने क्या कहा?

PTI से बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा, ‘Gen Z हमारे देश की ताकत है और एक तरह से हमारे देश के लिए एक बड़ी संपत्ति है. हमें बहुत खुशी है कि हमारे युवा हमारी संस्कृति और इसकी पहचान के एंबेसडर के तौर पर तेज़ी से उभर रहे हैं.’

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उन्होंने आगे कहा, ‘हमें मोहन भागवत जी को सुनने का भी मौका मिला , जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, और उनकी समझदारी और अनुभव से फायदा उठाया है. यह बहुत खुशी की बात है कि देश के युवा हमसे जुड़ रहे हैं और हमारी सांस्कृतिक पहचान को अपना रहे हैं.’

एक्ट्रेस ने जेन जी को लेकर पहले क्या टिप्पणी की थी?

आपको बता दें कि कंगना रनौत ने CJP प्रोटेस्ट करने वालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा के लिए कई वीडियो पोस्ट किए थे. एक में कंगना रनौत ने कहा था, ‘मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी एक जगह इतनी बदसूरती नहीं देखी, GenZ प्रोटेस्ट की ये रील उल्टी लाने वाली हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी हर फ्रेम में सब कुछ इतना अजीब और इतना घटिया नहीं देखा, इन्हें कौन पैदा कर रहा है और पाल रहा है?’ इसी के बाद से लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे. अब उनके बदले स्वभाव पर भी लोग निशाना साध रहे हैं. 

यह खबर भी पढ़ें: पर्दे पर सबको हंसाने वाले इस एक्टर की जिंदगी थी बेहद दर्दनाक, सलमान-माधुरी संग दी सुपरहिट फिल्म, 50 साल की उम्र में छोड़ी दुनिया

Tags: kangana ranaut
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