‘महिलाओं को सबसे पहले एक अच्छी मां बनना चाहिए…’, कंगना रनौत ने आनंदीबेन पटेल के बयान का किया समर्थन

अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने महिलाओं से अपने पेशे की परवाह किए बिना अपने परिवार के लिए खाना बनाना सीखने का आग्रह किया था. हाल ही में एक कार्यक्रम में आनंदीबन पटेल द्वारा दिया गया भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अब इस पर कंगना रनौत ने रविवार को X पर उस वीडियो को साझा करते हुए राज्यपाल के बयान का समर्थन किया.

कंगना रनौत ने क्या कहा?

कंगना रननौत ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए आनंदीबेन की टिप्पणियों का समर्थन किया. अभिनेत्री ने कहा कि पालन-पोषण करना महिलाओं में स्वाभाविक होता है. अपने बचपन को याद करते हुए उन्होंने लिखा, ‘जब हम छोटे थे, मेरा भाई फुटबॉल और क्रिकेट खेलता था, लेकिन मैं बड़े ध्यान से गुड़िया के घर बनाती थी, उनके कपड़े सिलती थी और उनके लिए खाना बनाती थी, जिससे घर में सभी लोग खूब हंसते थे. मैं छोटे-छोटे चूल्हे बनाती थी और गुड़िया की मां बनने का नाटक करती थी.’

एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें सीखने की जरूरत है. ईश्वर ने हमें मानवता का पालन-पोषण करने का कर्तव्य सौंपा है, यह हमारा सच्चा स्वभाव है. इसीलिए महिलाओं को देवी, शक्ति, अन्नपूर्णा, माता और ऐसे कई अन्य नामों से पुकारा जाता है, लेकिन इन सबसे परे, प्रेम करना, भोजन कराना, नृत्य करना और पालन-पोषण करना एक अद्भुत आनंद है.’

When we were small my brother played football and cricket but I carefully build doll houses , stitched their clothes and cooked their food , much to everyone’s amusement in the house I made small chulahs and pretended to be doll mom.

It is not something that we need to learn, God… https://t.co/QfTaldQvkW — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 12, 2026

आनंदीबेन पटेल ने क्या कहा?

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने भाषण में कहा बोला, आज की महिलाओं को अपने परिवार के लिए खाना बनाना सीखना चाहिए, चाहे वे शिक्षिका बनें या आईएएस अधिकारी. उन्हें सबसे पहले एक कुशल मां बनना चाहिए. इसके अलाव उन्होंने आगे कहा, ‘मां का कर्तव्य क्या है? अपनी बेटी को हर तरह से प्रशिक्षित करना. उसे ससुराल में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना चाहिए। और अगर करना भी पड़े, तो उसे अपने दम पर उनसे निपटना चाहिए। हमें अपनी बेटियों को यह शक्ति देनी होगी.’

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