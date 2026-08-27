वो मेरे बेडरूम में चमगादड़ की तरह लटके थे? बाबा रामदेव पर भड़कीं कंगना रनौत; बोलीं- क्या उन्होंने मुझे मेरी जवानी में देखा था?

बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत और बाबा रामदेव के बीच कई दिनों से जुबानी जंग हो रही है. एक्ट्रेस ने बीते दिनों जेन जी को गटर जनरेशन कहा था. इस पर बाबा रामेदव ने उन पर टिप्पणी की थी. अब एक बार फिर से कंगना रनौत ने रामदेव पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि क्या बाबा रामदेव ने उनकी जवानी देखी थी? इस बात से मनोरंजन से लेकर राजनीतिक जगत में भूचाल आ गया है.

वो पूंजीवाद से बहुत आगे निकल गए..

कंगना रनौत ने हाल ही में डीडी न्यूज से बात की. इस दौरान उनसे सवाल पूछा गया बाबा रामदेव, जो स्वयं भी सनातन विचारधारा से जुड़े हैं, उनके विरोधी कैसे बन गए. इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि उनका मानना ​​है कि व्यावसायिक हितों ने उन्हें सनातन दर्शन के सिद्धांतों से दूर कर दिया है. कंगना ने बोला, ‘जब उनका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, तो सरकार ने भी उन्हें काफी प्रोत्साहन दिया. लेकिन मुझे लगता है कि वे पूंजीवाद में बहुत आगे निकल गए हैं.’ उन्होंने आगे कहा, ‘सनातन विचारधारा एक निश्चित बिंदु पर पूंजीवाद से टकराने लगती है.’

बाबा रामदेव अब व्यापारी बन गए हैं

कंगना रनौत ने आयुर्वेद, जड़ी-बूटियों और योग से परे अपने व्यापारिक साम्राज्य का विस्तार करने के लिए रामदेव की आलोचना भी की. उन्होंने कहा, ‘आयुर्वेद, जड़ी-बूटियों और योग के लिए मिले प्रोत्साहन से प्रेरित होकर, अब उन्होंने बनियान और अंडरवियर बेचने का व्यवसाय शुरू कर दिया है.’ कंगना ने आगे कहा, ‘व्यवसायी बनने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उसका लिबास मत पहनिए.’

रामदेव की टिप्पणी पर दिया करारा जवाब

इंटरव्यू के दौरान कंगना से रामदेव द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में पूछा गया. इस पर एक्ट्रेस ने कहा, ‘क्या बाबा रामदेव मेरे बेडरूम में चमगादड़ की तरह मंडरा रहे थे? क्या उन्होंने मुझे मेरी जवानी में देखा था? उन्होंने क्या देखा था?’ उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा कि उसने क्या देखा. उन्हें खुद बताना चाहिए कि उन्होंने क्या देखा.’

कैसे शुरू हुआ बाबा रामदेव और कंगना के बीच विवाद?

आपको बता दें कि ये विवाद तब शुरू हुआ, जब कंगना ने जेनरेशन Z को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ युवा प्रदर्शनकारियों को “जेनरेशन गटर” बताया था. इसी के बाद बाबा रामदेव ने उन पर टिप्पणी की थी.

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