‘बाबा जी मेरी जवानी और बेडरूम के सपने मत देखो..’, कंगना रनौत ने बाबा रामदेव को सुनाई खरीखोटी; मचा हंगामा

हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत द्वारा जेन जी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर बाबा रामदेव से सवाल किया गया. कहा जा रहा है कि इस पर बाबा रामदेव ने एक्ट्रेस को खराब दिमाग वाली बताया. इसी को लेकर कंगना रनौत ने रामदेव पर ऐसी टिप्पणी की जो चर्चा में आ गया है. जानिए पूरी बात.

कंगना रनौत ने क्या कहा?

कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बाबा रामदेव पर तीखा हमला करते हुए कहा, ‘बाबा जी मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में दिन में सपने मत देखो. कोई सिर्फ़ अफ़वाहों और गॉसिप के आधार पर ही अंदाजा लगा सकता है. कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झूठे/धोखाधड़ी वाले असर के दावों के लिए फटकार नहीं लगी, जो पक्के फैक्ट्स पर आधारित थे, न कि किसी गॉसिप या अंदाज़े पर.’

उन्होंने आगे कहा, ‘तो मुझे कैरेक्टर लेसन्स मत दो। तुमसे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है मेरा कैरेक्टर, यहां कोई फ्रॉड नहीं मिला.’

बाबा रामदेव ने क्या बोला था?

आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब बाबा रामदेव से कंगना रनौत के जेन जी पीढ़ी के बारे में कमेंट्स के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने उनकी पढ़ाई पर सवाल उठाना शुरू कर दिया. रामदेव ने कहा, ‘उनका बचपन कैसा था? उनकी जवानी कैसी थी? उनकी पिछली उपलब्धियां कैसी थीं? मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता. युवाओं को ‘जनरेशन गटर’ कहना खराब सोच की निशानी है.’

आपको बता दें कि कंगना रनौत ने कुछ युवा प्रदर्शनकारियों और महिलाओं को ‘जेनरेशन गटर ‘ कहा था और उन पर पश्चिमी सोच अपनाने का आरोप लगाया था.

क्या है बाबा रामदेव का सुप्रीम कोर्ट वाला मामला?

कंगना रनौत ने बाबा रामदेव और सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो बात कही थी, उसका संदर्भ साल 2024 का है. उस दौरान बाबा रामदेव और पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश होना पड़ा था. मामला पतंजलि के कथित भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ा था, जिन्हें लेकर अदालत ने पहले ही निर्देश जारी किए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया था कि बीमारियों को ठीक करने के दावे करने वाले और आधुनिक चिकित्सा पद्धति को बदनाम करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने के अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना (Contempt) की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए.

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