बड़े पर्दे पर फिर धमाल मचाने को तैयार हैं कंगना रनौत, ‘क्वीन 2’ की शूटिंग हुई पूरी, एक्ट्रेस ने शेयर की BTS तस्वीरें

Queen 2 Release Date: 12 साल पहले कंगना रनौत रानी मेहरा के रूप में बड़े पर्दे पर आईं और अपनी फिल्म ‘क्वीन’ से बॉलीवुड की ‘क्वीन’ बन गईं. यह फिल्म कई आने वाली नई फिल्मों के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुई.

रानी मेहरा वापस आ रही हैं! जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा और यह आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी होने वाला है. अभिनेत्री से राजनेता बनीं कंगना ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर ‘क्वीन 2’ की शुरुआत की घोषणा करते हुए अपने प्रशंसकों को बताया कि वह दूसरी पारी के साथ वापसी कर रही हैं.

‘क्वीन 2’ की रैप-अप पार्टी से कंगना रनौत ने शेयर कीं तस्वीरें

कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फिल्म की मुख्य टीम के साथ शूटिंग शेड्यूल के सफल समापन का जश्न मनाते हुए कई खुशनुमा तस्वीरें साझा कीं. इन तस्वीरों में सेट पर बेहद खुशनुमा माहौल नजर आ रहा है, जिसमें अभिनेत्री और उनकी टीम के सदस्य मुस्कुरा रहे हैं. 39 वर्षीय कंगना ने एक इमोशनल कैप्शन लिखकर शूटिंग में सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद दिया, और उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध किरदार को फिर से निभाने की खुशी को व्यक्त किया.

क्वीन 2 की संभावित कहानी

क्वीन 2 में कंगना रनौत और बेहद प्रतिभाशाली निर्देशक विकास बहल एक बार फिर साथ नज़र आएंगे, जिन्होंने 2014 की हिट फिल्म ‘क्वीन’ का निर्देशन किया था. हालांकि निर्माताओं ने अभी तक कहानी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन उद्योग जगत के विश्लेषकों का अनुमान है कि क्वीन 2 में रानी मेहरा की उस साहसिक सोलो हनीमून यात्रा के 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाएगी, जो उन्होंने पेरिस और एम्स्टर्डम में की थी. फिल्म की पटकथा, जो आज के समय में समाज, रिश्तों और अपनी पहचान से जूझ रही एक अनुभवी रानी पर केंद्रित है, निश्चित रूप से उस विशिष्ट आकर्षण को बरकरार रखेगी जिसने मूल फिल्म को चिह्नित किया था.

क्वीन 2 की आधिकारिक थिएट्रिकल रिलीज डेट

क्वीन 2 के निर्माताओं की ओर से अभी तक फिल्म की आधिकारिक रिलीज तिथि की कोई पुष्टि नहीं हुई है. फिर भी, चूंकि फिल्म का निर्माण आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है, इसलिए व्यापार विशेषज्ञों का मानना ​​है कि फिल्म 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में रिलीज होने के लिए एकदम सही समय होगी. कंगना रनौत के लिए यह फिल्म काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसके पहले भाग ने उनको बॉलीवुड में एक नई पहचान दी थी.