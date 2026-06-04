Home > मनोरंजन > 26/11 हमले की रात पार्टी में नाच रही थीं कंगना रनौत! फिर महेश भट्ट ने अचानक अंदर आकर कही ऐसी बात…

26/11 हमले की रात पार्टी में नाच रही थीं कंगना रनौत! फिर महेश भट्ट ने अचानक अंदर आकर कही ऐसी बात…

कंगना ने खुद इस बाद का खुलासा किया है कि जब 26/11 के हमले में मुंबई दहल गई थी तो हम पार्टी एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे. उस समय महेश भट्ट ने हमें आगाह किया था..

By: Kajal Jain | Published: June 4, 2026 12:03:25 PM IST

26/11 हमले की रात पार्टी में नाच रही थीं कंगना रनौत! फिर महेश भट्ट ने अचानक अंदर आकर कही ऐसी बात...
26/11 हमले की रात पार्टी में नाच रही थीं कंगना रनौत! फिर महेश भट्ट ने अचानक अंदर आकर कही ऐसी बात...


बॉलीवुड इंडस्ट्री की ‘क्वीन’ कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म भाग्या विधाता के ट्रेलर लॉन्च को लेकर चर्चा में हैं. ये मूवी मुंबई में 26/11 आतंकी हमलों पर आधारित है, जिसमें कंगना रनौत एक नर्स का रोल निभा रही हैं. कंगना ने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर हमले की रात के एक्सपीरिएंस शेयर किए. एक इंटरव्यू में कंगना ने बताया कि महेश भट्ट ने कह दिया था कि हमें पार्टी छोड़कर नहीं जाना चाहिए.

पार्टी एंजॉय कर रही थीं कंगना?

भारत भाग्य विधाता के ट्रेलर लॉन्च पर कंगना रनौत ने बताया कि 26 नवंबर 2008 को जब आतंकी हमलों से मुंबई दहल रही थी तो हम एक्ट्रेस शहाना गोस्वामी के घर पर एक पार्टी में थे. कंगना ने बताया कि हम सभी स्ट्रगलिंग एक्टर थे और भट्ट साहब के साथ काम कर रहे थे. इस समय शहाना गोस्वामी ने यारी रोड पर एक घर लिया था और हमें इन्वाइट किया कि मेरे घर आओ, हम पार्टी करेंगे.

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टीवी में चल रहे थे भयावह सीन

अपने इंटरव्यू में कंगना रनौत ने बताया कि शहाना गोस्वामी की पार्टी में राइटर शगुफ्ता भी थीं. पार्टी में हम 20-25 लोग नाच रहे थे, जमकर मस्ती कर रहे थे कि तभी अचानक भट्ट साहब अंदर आए और हमें टीवी ऑन करने को बोला. उन्होंने अंदर आकर कहा कि क्या कोई आंतकी हमला हो रहा है, टीवी चालू करो. हम हैरान रह गए और टीवी ऑन किया तो सच में टेरेरिस्ट अटैक हुआ था.

भट्ट साहब ने कंगना को रोका

आंतकी हमले की खबर लगते ही हम सभी परेशान हो गए. मैं शगुफ्ता और शहाना डिस्कस करने लगे कि क्या हमें घर जाना चाहिए या पार्टी कन्टीन्यू करनी चाहिए? इसी दौरान भट्ट साहब ने सुझाव दिया कि किसी को भी बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें घर के अंदर ही इंतजार करना चाहिए. कंगना ने बताया कि वो तो भट्ट साहब ने हमें इन्फॉर्म किया, वरना हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलता. फिर हम 20-25 लोग शहाना के घर पर ही रुके.

‘भारत भाग्य विधाता’ में दिखा संघर्ष

कंगना रनौत की अपकमिंग ‘भारत भाग्य विधाता’ की बात करें तो फिल्म 12 जून को पड़े पर्दे पर रिलीज होगी, जिसमें कंगना के साथ गिरिजा ओक, अमृता नामदेव, सुहिता थत्ते, रसिका अगाशे, ईशा डे, प्रिया बेर्डे, आशा शेलार, आदित्य मिश्रा और जाहिद खान भी नजर आएंगे. मनोज तापड़िया के डायरेक्शन वाली मूवी का ट्रेलर भी लॉन्च हो गया है, जिसमें 26/11 के आंतकी हमले के दौरान कामा अस्पताल में चल रहे संघर्ष को दिखाया गया है.

ये भी पढ़ें:- क्राइम > धर्म बदलने के लिए बनाया दबाव, फिर जबरन लिया इस्तीफा… थाने पहुंचा पुणे की IT कंपनी का विवाद, महिला ने ठोका ₹50 लाख का दावा! धर्म बदलने के लिए बनाया दबाव, फिर जबरन लिया इस्तीफा… थाने पहुंचा पुणे की IT कंपनी का विवाद, महिला ने ठोका ₹50 लाख का दावा!

Tags: bharat bhagya vidhatakangana ranautkangana ranaut movieMahesh Bhattterrorist attack
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