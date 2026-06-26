केतन अग्रवाल हत्याकांड पर कंगना रनौत की दो टूक, बोलीं- ‘परिवारों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए’

बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने पुणे किले हत्याकांड पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि परिवारों को उनके बच्चों के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए. उन्होंने युवा दिमाग को आकार देने में सोशल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और साथियों के प्रभाव की भूमिका पर सवाल उठाया है.

कंगना रनौत ने क्या कहा?

अभिनेत्री कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपने विचार साझा करते हुए कंगना ने लिखा, ‘आजकल, परिवारों, घरों या माता-पिता को देखकर बच्चों के संस्कारों के बारे में कभी भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता. इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उन्हें कौन प्रभावित कर रहा है, वे किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, सोशल मीडिया/एआई या वास्तविक जीवन पर उनका क्या प्रभाव है.’

माता-पिता को नहीं ठहराया जाना चाहिए दोषी

उन्होंने आगे कहा, ‘माता-पिता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि लोग कई समानांतर जीवन जी रहे होते हैं. लोग अपने बारे में एक वांछनीय छवि सावधानीपूर्वक बनाते हैं. क्योंकि यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे देखा जाता है, न कि वे कैसा महसूस करते हैं या वे वास्तव में कौन हैं, इसलिए बच्चों के कार्यों के लिए परिवारों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.’

किस मामले पर की टिप्पणी?

अभिनेत्री कंगना रनौत ने केतन हत्याकांड पर टिप्पणी की. 26 वर्षीय व्यवसायी केतन अग्रवाल की मौत की जांच के बीच आई है, जिसमें एक नाटकीय मोड़ आया है. केतन अग्रवाल की मौत 18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले में लगभग 400 फीट गहरी खाई में गिरने से हुई थी. शुरुआत में इस घटना को ट्रेकिंग के दौरान हुई एक दुर्घटना बताया गया था.

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