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कंगना रनौत बनीं दुल्हन? हरी चूड़ियां-मंगलसूत्र देख पैपराजी शॉक्ड, मांग में सिंदूर देख फैन्स ने पूछा- दूल्हा कौन है?

वायरल पोस्ट में कंगना रनौत सुहागन के अवतार में दिख रही हैं.  बॉलीवुड क्वीन के हाथ में हरी चूड़ियां, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नजर आ रहा है, जिसे देखकर फैन्स अटकलें लगा रहे हैं कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस ने गुपचुप शादी रचा ली है. लेकिन इस वायरल पोस्ट के पीछे का सच जानकर आप और ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे-

By: Kajal Jain | Last Updated: May 22, 2026 9:41:34 AM IST

कंगना रनौत बनीं दुल्हन? हरी चूड़ियां-मंगलसूत्र देख पैपराजी शॉक्ड, मांग में सिंदूर देख फैन्स ने पूछा- दूल्हा कौन है?
कंगना रनौत बनीं दुल्हन? हरी चूड़ियां-मंगलसूत्र देख पैपराजी शॉक्ड, मांग में सिंदूर देख फैन्स ने पूछा- दूल्हा कौन है?


बॉलीवुड से लेकर संसद भवन तक, हर जह कंगना रनौत अपने स्टाइल और फैशन से आकर्षण का केंद्र बन जाती हैं. लेकिन इस बार कंगना की सादगी और सुहाग की निशानियों ने फैन्स को चौंका दिया है. इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कंगना रनौत मांग में सिंदूर, गले में  मंगलसूत्र और हाथों में हरी चूड़ियां पहने स्पॉट हुई. इस वीडियो ने न सिर्फ स्पॉट पर खड़े पैपराजी को हैरान कर दिया, बल्कि वायरल वीडियो ने फैन्स के होश उड़ा दिए. कुछ लोग अटकलें लगा रहे हैं कि कंगना ने सीक्रेटली शादी रचा ली है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है-

क्या है कंगना के वायरल लुक का सच?

बॉलीवुड क्वीन कंगना कनौत ने शादी नहीं की है. वो अभी-भी सिंगल हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कंगना से मंगलसूत्र, सिंदूर, चूड़ियां और लाल बिंदी जरूर लगाई हैं, लेकिन एक्ट्रेस शादी के बंधन में नहीं बंधी है. ये लुक कंगना की अपकमिंग फिल्म तनु वेड्स मनु- 3 का बताया जा रहा है.

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वीडियो में स्पॉट हुई एक्ट्रेस

वायरल वीडियो में एक्ट्रेस किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सज-संवर कर स्पॉट होती हैं. कंगना ने काला चश्मा भी लगाया होता है और एक्ट्रेस बिना किसी से बात किए सीधा अपनी कार में जाकर बैठ जाती हैं. वीडियो में देख सकते हैं कि कंगना ने ब्रेड स्टाइल पॉनी भी की है, जो उनपर काफी सूट कर रही है.

फैन्स हुए हैरान

कंगना का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल होते फैन्स के बीच खलबली मच गई. इंस्टाग्राम पोस्ट से अंदाजा लगा सकते हैं कि फैन्स को कंगना की कितनी फिक्र है. इस बीच यूजर्स ने कमेंट किए कि कंगना ने किससे शादी कर ली? शादी कर ली और बताया भी नहीं? रेखा जी को फॉलो कर रही हैं कंगना? इस वीडियो पर कुछ लोगों ने अपमानजनक टिप्पडियां कीं तो कुछ यूजर्स ने तनु वेड्स मनु 2 की शूटिंग का लुक बाताया.

बेफिक्र जीती हैं कंगना

एक्टिंग के बाद राजनीति में परचम लहराने वाली कंगना बेफिक्री से अपनी जीवन जीती हैं. लोग उनके बारे में क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं, इससे कंगना को फर्क नहीं पड़ता. कई बार तो वो टोलर्स को ही ट्रोल करती नजर आती हैं. इन दिनों कंगना के इंडियन लुक्स काफी चर्चा में बने हुए हैं. कंगना अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट  तनु वेड्स मनु 3 के अलावा, क्वीन 2, सर्कल और भारत भाग्य विधाता पर काम कर रही हैं.

ये भी पढ़ें:- 38 की उम्र में 28 का ग्लो! एक्ट्रेस सामंथा ने खोला अपनी फिटनेस का राज, शेयर किया ‘8-स्टेप पावर मॉर्निंग’ रूटीन

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: kangana ranautKangana Ranaut Viral Look
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