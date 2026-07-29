‘गटर जनरेशन’ वाले बयान पर कंगना रनौत ने तोड़ी चुप्पी, जब हुई आलोचना तो दी सफाई; बोलीं- क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे?

बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने कुछ युवा महिलाओं पर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि वो बिना किसी जवाबदेही के आजादी का दिखावा करती हैं. और उन्हें ‘ जेनरेशन गटर ‘ कहा. इसके बाद से उन्हें अपने कमेंट्स पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. इसके बाद, कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर सफाई देते हुए एक वीडियो साझा किया है.

कंगना रनौत ने क्या कहा?

कंगना रनौत ने अपने ‘मीडिया दोस्तों’ के लिए एक रील बनाई और कहा, ‘हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे घर के बच्चों और बुजुर्गों के सामने कोई अश्लील हरकत करे, जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े. हम इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसको नॉर्मलाइज़ नहीं होने देंगे.’

आगे कंगना ने कहा कि मीडिया उन पर हमला कर रहा है और यह नहीं दिखाया कि उन्होंने स्काईरूट प्रोग्राम को कैसे बधाई दी और NEET के एग्जाम देने वालों को शुभकामनाएं भी दीं. लेकिन कुछ फॉलोअर्स और कमेंट्स के लिए, इन चैनलों ने उनकी बातें दिखाईं, और कुछ फेमिनिस्ट भी सवाल उठा रहे हैं.

एक्ट्रेस ने कहा- क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे?

कंगना रनौत ने बोला, ‘एक्सक्यूज़ मी? क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना कोई चॉइस नहीं है. अगर आपको समाज में रहना है तो संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा. आपकी आज़ादी वहां खत्म होती है जहां मेरी नाक और कान शुरू होते हैं.’

बोलीं- किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते

कंगना ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई उनके परिवार के सदस्यों को अच्छी तरह से नहीं जानता, उन्हें मौखिक रूप से दुर्व्यवहार करने और उन्हें अपशब्द कहने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा, ‘पीएम को एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे. कोई उनको लीडर, दोस्त, परिवार, कोई उनको भगवान मानता है। किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं. यह कोई कूल बनना नहीं है. यह एक बेसिक सिविक सेंस है और अगर आपको नहीं आती है तो सीखना पड़ेगा.’ साथ ही एक्ट्रेस ने लोगों से ‘फेमिनाज़ी’ के बहकावे में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद न करने की अपील की.

जेन z को लेकर कंगना ने क्या था?

इससे पहले, कंगना रनौत ने Gen Z प्रोटेस्ट की बुराई की थी. कंगना ने लिखा, ‘मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी एक जगह पर इतनी गंदगी नहीं देखी. Gen Z प्रोटेस्ट की ये रील उल्टी लाने वाली हैं, जिस तरह से वे बोल रहे हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी हर फ्रेम में सब कुछ इतना अजीब और इतना घटिया एक साथ नहीं देखा.’

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