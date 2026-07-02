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Lock Upp Season 2 में ‘जनता की आवाज’ बनीं कंगना रनौत, राम कपूर को लगाई फटकार! होस्ट फराह खान ने भी दिया साथ

हाल ही में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रियलिटी शो लॉक अप सीजन 2 में 'जनता की आवाज' के रूप में प्रवेश किया. शो में प्रतियोगियों से बातचीत के दौरान, उन्होंने लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेता और शो के कंटेस्टेंट राम कपूर को शो में उनके रवैये को लेकर फटकार लगा.

By: Shivangi Shukla | Published: July 2, 2026 11:43:11 AM IST

Lock Upp Season 2 में ‘जनता की आवाज’ बनीं कंगना रनौत, राम कपूर को लगाई फटकार! होस्ट फराह खान ने भी दिया साथ


हाल ही में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रियलिटी शो लॉक अप सीजन 2 में ‘जनता की आवाज’ के रूप में प्रवेश किया, जहां वह फराह खान और रितेश देशमुख के साथ शामिल हुईं.

शो में प्रतियोगियों से बातचीत के दौरान, उन्होंने लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेता और शो के कंटेस्टेंट राम कपूर को शो में उनके रवैये को लेकर फटकार लगाई.

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राम कपूर को क्यों पड़ी डांट 

कंगना ने ‘बडे अच्छे लगते हैं’ के अभिनेता से कहा कि अगर वह खुद में सुधार करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने कार्यों और व्यवहार का बचाव करना बंद कर देना चाहिए. कंगना ने राम से कहा, “रामजी, आपको खेल को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था और अगर आपको लगता है कि आप इस जेल के लिए बहुत बड़े हैं, तो आप यहां क्यों आए? अपनी मूर्खता दिखाने के लिए?”

अपना बचाव करते हुए राम ने जवाब दिया, “जब समय आएगा, तो मैं यहां मौजूद किसी भी व्यक्ति की तरह, या उससे भी बेहतर, अपनी सच्चाई को स्वीकार करूंगा.” कंगना ने इस पर उन्हें एक और चेतावनी देते हुए कहा, “अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो अपना बचाव मत कीजिए.” इससे पहले, राम को फराह खान से भी इसी तरह की चेतावनी का सामना करना पड़ा था. “चार्जशीट” वाले हिस्से के दौरान, फराह ने बताया कि आमतौर पर हर प्रोजेक्ट में मुख्य भूमिका निभाने के बावजूद, राम लॉक अप सीजन 2 में बैकग्राउंड में चले गए थे.

फरहा खान ने क्यों दी चेतावनी 

फिल्म निर्माता फरहा खान ने राम से कहा, “मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हर शो में मुख्य भूमिका निभाते हैं. लेकिन यहां आने के बाद आप बैकग्राउंड एक्टर बन गए हैं.” राम कपूर ने इस प्रतिक्रिया को सकारात्मक रूप से नहीं लिया और लापरवाही से अपना हाथ उठा दिया मानो उन्हें बोलने से रोकना चाहते हों. राम के इस व्यवहार को देखकर फराह ने जवाब दिया, “जहां तक ​​मैं देख सकती हूं, मुझे यह राम नहीं चाहिए. यह मजाक नहीं है.” फिर भी अपनी बात पर अड़े राम ने कहा, “मेरे लिए तो यह हास्यास्पद है. मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, बिलकुल इसी तरह.”

एक बार फिर कोशिश करते हुए फराह ने कहा, “आप जो कर रहे हैं, यह उपदेश देना, आप इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं हैं.” लेकिन राम अपनी हठधर्मिता पर अड़े रहे. उन्होंने कहा, “तो निकाल दो. मैं बदलने वाला नहीं. मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा.” इसके बाद फराह ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, “जो लोग नहीं बदलते, वे डायनासोर बन जाते हैं.” जिस पर राम ने जवाब दिया, “मैं डायनासोर बन जाऊंगा.”

Tags: entertainmentkangana ranautLock Upp 2
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