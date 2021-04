नई दिल्ली/ बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अक्सर ट्वीट्स को लेकर चर्चा में बनी रहती है कई बार बहुत ज्यादा ट्रॉल्स भी हो जाती है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। एक बार फिर कंगना अपने ट्वीट को लेकर ट्रोल हो रही है। कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने देश की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की वकालत कर रही हैं.

कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा था कि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वोट की राजनीति करते हुए उस समय जबरदस्ती लोगों की नसबंदी की जिसकी वजह से वह चुनाव हार भी गई थीं और बाद में उनकी हत्या भी कर दी गई थी लेकिन आज के समय में भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या एक संकट है उसे ध्यान में रखते हुए कुछ नियम- कानून बनाए जाने चाहिए जिसके तहत तीसरा बच्चा अगर किसी को होता है तो उसे बतौर जुर्माना या कुछ सालों की जेल की सजा होनी चाहिए। साफ साफ बताए तो उनका कहना है कि अगर तीसरा बच्‍चा होता है तो पैरेंट्स को जेल या जुर्माना होना चाहिए। वहीं दूसरे ट्वीट में कंगना ने बोला कि देश में अधिक जनसंख्या के कारण लोग मर रहे हैं। कागज पर सिर्फ 130 करोड़ भारतीय के अलावा भारत में 25 करोड़ से अधिक अवैध प्रवासी हैं जो दूसरे देशों से आकर बसे हुए हैं।

We need strict laws for population control, enough of vote politics it’s true Indira Gandhi lost election and later was killed for taking this issue head on she forcefully sterilised people but looking at crisis today at least there should be fine or imprisonment for third child.

