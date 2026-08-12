‘सनम बेवफा’ फिल्म से किया डेब्यू, अक्षय-गोविंदा जैसे दिग्गज सितारों संग किया काम, फिर चकाचौंध की दुनिया में हुईं गुम

90 के दशक में एक ऐसी अभिनेत्री आई जिसकी मासूम मुस्कान और सादगी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, उसका नाम कंचन है. हर किसी को लगा कि यह लड़की एक दिन बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन बनेगी लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था. जानिए अचानक कहां गायब हो गईं अभिनेत्री. चलिए जानते हैं उनके बारे में.

सलमान खान संग की फिल्मी करियर की शुरुआत

अभिनेत्री कंचन ने साल 1991 में सलमान खान अभिनीत फिल्म ‘सनम बेवफा’ से अपने करियर की शुरुआत की. यह फिल्म जबरदस्त हिट हुई, लेकिन सफलता का फायदा उन्हें नहीं मिला. इंडस्ट्री ने उन्हें मुख्य अभिनेत्रियों के बजाय सिर्फ हीरोइन की सहेली वाले किरदारों तक सीमित कर दिया. यही एक फैसला उनके करियर पर भारी पड़ गया.

दिग्गज अभिनेताओं संग किया काम

इसके बाद एक्ट्रेस ने गोविंदा के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कुली नंबर वन’ में काम किया. साथ ही उन्होंने अक्षय कुमार की ‘अमानत’ और संजय दत्त की ‘आर्मी’ जैसी फिल्मों में भी काम किया. उनकी मौजूदगी दर्शकों को पसंद आई लेकिन हर बार सारी वाहवाही फिल्म की मुख्य अभिनेत्री ले गई. कंचन का नाम धीरे-धीरे भीड़ में खोने लगा.

सादगी के कारण हुईं दरकिनार

उस दौर में बॉलीवुड ग्लैमर और बोल्ड इमेज को ज्यादा महत्व देने लगा था. कंचन अपनी सादगी और पारिवारिक छवि से कभी समझौता नहीं करना चाहती थी. यही वजह बनी कि उनके पास अच्छे रोल आने कम होते चले गए. जब बॉलीवुड में रास्ते बंद होने लगे तो उन्होंने साउथ फिल्मों का रुख किया. वहां भी शुरुआती सफलता मिली लेकिन समय के साथ नए चेहरों की भीड़ ने उनका करियर पीछे छोड़ दिया. लगातार मिलती निराशा ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया. उन्हें लगता था कि उनमें एक सफल हीरोइन बनने की हर काबिलियत थी. लेकिन नेपोटिज्म और इंडस्ट्री के रवैया ने उनका सपना अधूरा छोड़ दिया. आखिरकार उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और लाइमलाइट छोड़कर एक शांत जिंदगी चुन ली. आज कंचन मुंबई में बेहद साधारण जीवन जी रही हैं और एक स्कूल में ड्रामा टीचर के रूप में बच्चों की अभिनय सिखाती हैं.

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