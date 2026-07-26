जब मेकअप रूम बना क्रांतिकारियों का ठिकाना, अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर करती थीं मदद, जानें उस महिला सुपरस्टार की कहानी

हम जिस इंडियन सुपरस्टार की बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं, बल्कि कानन देवी थीं. उनका जन्म बंगाल में हुआ था. और उन्होंने अपनी गायन और एक्टिंग की प्रतिभा का प्रयोग करते हुए अंग्रेजों से कमाए पैसों को भारत के वीर सपूतों को दिया. कानन देवी अंग्रेजी की क्रूरता से बचाने के लिए क्रांतिकारियों को अपने मेकअप रूम में छिपा लिया करती थी, जिसकी अंग्रेजों को भनक तक नहीं होती थी. बाद में वह अचानक गायब हो गईं. चलिए जानते हैं भारत की उस जांबाज एक्ट्रेस-सिंगर की कहानी.

अभावों में बीता शुरुआती जीवन

कानन देवी का जन्म 22 अप्रैल 1916 को बंगाल के हावड़ा में हुआ था.उनका शुरुआती बहुत गरीबी में बीता. घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से सिर्फ 10 साल की छोटी सी उम्र में कानन देवी को अपने परिवार का पेट पालने के लिए कैमरे के सामने उतार दिया गया था. उन्होंने मूक फिल्मों के दौर में कानन बाला के नाम से अपने करियर का आगाज किया और देखते ही देखते वह भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी और ताकतवर अदाकारा बन गई.

मेकअप रूम में को बनाया गुप्त ठिकाना

बताया जाता है कि कानन देवी ने अंग्रेजों की नासमझी का फायदा उठाकर अपने स्टूडियो के मेकअप रूम को एक गुप्त ठिकाने में बदल दिया. जब भी ब्रिटिश पुलिस की गाड़ियां स्टूडियो के बाहर रेड मारती थी. कानन जी अपने भारी भरकम विंटेज कॉस्ट्यूम्स के पीछे क्रांतिकारी बागियों को छुपा देती थी और अपने गाए गीतों के रॉयल्टी का मोटा पैसा बिना किसी को शक हुए ले लेती थी.

छोड़कर चली गई कान देवी बहरहाल जब

बताया जाता है कि जब अंग्रेजों को कानन देवी के इस दोहरे मिशन की भनक लगने लगी, तो एक रहस्यमई आधी रात को अपने करियर के सबसे बुलंद मुकाम पर होते हुए भी कानन देवी सब कुछ छोड़छाड़ कर अचानक कोलकाता के एक दूरदराज ठिकाने में गायब हो गई. जिस टाडम को पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं. कानन देवी ने देश की आजादी के लिए उस शोहरत को एक पल में लात मार दी.

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