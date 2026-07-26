Home > मनोरंजन > जब मेकअप रूम बना क्रांतिकारियों का ठिकाना, अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर करती थीं मदद, जानें उस महिला सुपरस्टार की कहानी

जब मेकअप रूम बना क्रांतिकारियों का ठिकाना, अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर करती थीं मदद, जानें उस महिला सुपरस्टार की कहानी

Kanan Devi: भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसी अभिनेत्री-गायिका हुई जिसने क्रांतिकारियों को छुपाने के लिए अपने मेकअप रूम को ठिकाना बना दिया था. वह अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर भारत की आजादी के लिए करती थी मदद. जानिए कौन है वो.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 26, 2026 2:15:55 PM IST

भारत की पहली महिला सुपरस्टार कानन देवी, जिन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों की मदद की
भारत की पहली महिला सुपरस्टार कानन देवी, जिन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों की मदद की


हम जिस इंडियन सुपरस्टार की बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं, बल्कि कानन देवी थीं. उनका जन्म बंगाल में हुआ था. और उन्होंने अपनी गायन और एक्टिंग की प्रतिभा का प्रयोग करते हुए अंग्रेजों से कमाए पैसों को भारत के वीर सपूतों को दिया. कानन देवी अंग्रेजी की क्रूरता से बचाने के लिए क्रांतिकारियों को अपने मेकअप रूम में छिपा लिया करती थी, जिसकी अंग्रेजों को भनक तक नहीं होती थी. बाद में वह अचानक गायब हो गईं. चलिए जानते हैं भारत की उस जांबाज एक्ट्रेस-सिंगर की कहानी. 

अभावों में बीता शुरुआती जीवन

कानन देवी का जन्म 22 अप्रैल 1916 को बंगाल के हावड़ा में हुआ था.उनका शुरुआती बहुत गरीबी में बीता. घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से सिर्फ 10 साल की छोटी सी उम्र में कानन देवी को अपने परिवार का पेट पालने के लिए कैमरे के सामने उतार दिया गया था. उन्होंने मूक फिल्मों के दौर में कानन बाला के नाम से अपने करियर का आगाज किया और देखते ही देखते वह भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी और ताकतवर अदाकारा बन गई.

You Might Be Interested In

मेकअप रूम में को बनाया गुप्त ठिकाना

बताया जाता है कि कानन देवी ने अंग्रेजों की नासमझी का फायदा उठाकर अपने स्टूडियो के मेकअप रूम को एक गुप्त ठिकाने में बदल दिया. जब भी ब्रिटिश पुलिस की गाड़ियां स्टूडियो के बाहर रेड मारती थी. कानन जी अपने भारी भरकम विंटेज कॉस्ट्यूम्स के पीछे क्रांतिकारी बागियों को छुपा देती थी और अपने गाए गीतों के रॉयल्टी का मोटा पैसा बिना किसी को शक हुए ले लेती थी.  

छोड़कर चली गई कान देवी बहरहाल जब 

बताया जाता है कि जब अंग्रेजों को कानन देवी के इस दोहरे मिशन की भनक लगने लगी, तो एक रहस्यमई आधी रात को अपने करियर के सबसे बुलंद मुकाम पर होते हुए भी कानन देवी सब कुछ छोड़छाड़ कर अचानक कोलकाता के एक दूरदराज ठिकाने में गायब हो गई. जिस टाडम को पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं. कानन देवी ने देश की आजादी के लिए उस शोहरत को एक पल में लात मार दी. 

यह खबर भी पढ़ें: दुनिया की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार, 1-2 नहीं राज कपूर की 4 बार ठुकराई फिल्म, अचानक क्यों छोड़ी फिल्में?

Tags: kanan devi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं वो एक्ट्रेस, जिन्होंने पेट्रोल पंप पर किया काम

July 26, 2026

1970 के दशक की 8 खूबसूरत हसीनाएं

July 26, 2026

किन लोगों को नहीं खाने चाहिए अंडे?

July 25, 2026

घूमने के लिए बेस्ट रहेंगे ये हिल स्टेशन्स

July 25, 2026

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या है बॉलीवुड सितारों का...

July 25, 2026

T20I में किस भारतीय के नाम सबसे ज्यादा 50+ स्कोर?...

July 25, 2026
जब मेकअप रूम बना क्रांतिकारियों का ठिकाना, अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर करती थीं मदद, जानें उस महिला सुपरस्टार की कहानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जब मेकअप रूम बना क्रांतिकारियों का ठिकाना, अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर करती थीं मदद, जानें उस महिला सुपरस्टार की कहानी
जब मेकअप रूम बना क्रांतिकारियों का ठिकाना, अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर करती थीं मदद, जानें उस महिला सुपरस्टार की कहानी
जब मेकअप रूम बना क्रांतिकारियों का ठिकाना, अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर करती थीं मदद, जानें उस महिला सुपरस्टार की कहानी
जब मेकअप रूम बना क्रांतिकारियों का ठिकाना, अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर करती थीं मदद, जानें उस महिला सुपरस्टार की कहानी