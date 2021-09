नई दिल्ली. Kamya Punjabi troll

अभिनेत्री काम्या पंजाबी कभी भी अपनी बात न मानने के लिए जानी जाती हैं और अक्सर अपने दिल की बात कह देती हैं। लेकिन हाल ही में टेलीविजन अभिनेत्री स्नेहा वाघ को उन रिपोर्टों पर फटकार लगाने के बाद ट्विटर पर उन्हें गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी दूसरी शादी में उन्हें ‘प्रताड़ित’ किया गया था और उन्हें पहले घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा था। कई ट्विटर यूजर्स ने काम्या की टिप्पणी की निंदा की।

काम्या ने कहा विक्टिम कार्ड मत खेलो

स्नेहा, जो वर्तमान में बिग बॉस मराठी 3 की एक प्रतियोगी है, पर काम्या ने ‘विक्टिम कार्ड’ खेलने और अपने दूसरे पति के बारे में झूठी कहानी गढ़ने का आरोप लगाया था।

Bull freaking shit u wanted 2 get into biggboss,good,u did but why play a victim card?Don’t knw abt ur 1st marriage but 2nd u dare not make these stories jus 4 da sake of da game! I can get the facts out u know it very well!Goodluck!Don’t play it dirty @the_sneha #BiggBossMarathi pic.twitter.com/w9qfnUbXlq — Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) September 20, 2021

स्नेहा के इंटरव्यू का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा, “आप चाहते थे कि 2 बिगबॉस में आएं, अच्छा, आपने किया, लेकिन विक्टिम कार्ड क्यों खेला? अपनी पहली शादी के बारे में नहीं जानते लेकिन दूसरी आपने इन कहानियों को बनाने की हिम्मत नहीं की बस 4 दा दा गेम के लिए! मैं तथ्यों को बाहर निकाल सकती हूं आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं! गुडलक! इसे गंदा मत खेलो @the_sneha।”

And yes if my husband would hav been her exhusband I would have made sure that a defamation case is filed against her for maligning his image! For everyone who knows nothing about this shud kindly stay away n wait till the time she comes out n clarifies this interview she gave! https://t.co/aDazsz5B5u pic.twitter.com/2kVLY0MojV — Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) September 21, 2021

काम्या के पोस्ट का जवाब देते हुए एक ट्विटर यूजर ने उन्हें ‘आराम’ करने के लिए कहा और लिखा, ‘जिस तरह से तुम उस पर हमला कर रहे हो, मुझे लगा कि तुम्हारा पति उसका पूर्व पति है। ऐसी संभावना है कि यह उसका पीआर हो सकता है लेकिन अभी तक उसने घर में कुछ भी गलत नहीं किया है। तो आप आराम कर सकते हैं।”

Maam I was relaxed only till date,never said a word but she gave an interview b4 entering da hou n da 2nd husband she is talking abt is like my family!U expect me to keep my mouth shut knowing da truth?His family is so troubled aft Sneha’s statement!I will take a stand 4 my frnd! https://t.co/aDazsz5B5u — Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) September 21, 2021

काम्या ने जवाब दिया, “मैम, मैं आज तक केवल आराम से थी, एक शब्द भी नहीं कहा लेकिन उसने घर में प्रवेश करने से पहले एक साक्षात्कार दिया और वह जिस दूसरे पति की बात कर रही है वह मेरे परिवार की तरह है! आप मुझसे सच जानने के लिए अपना मुंह बंद रखने की उम्मीद करते हैं? स्नेहा के इस बयान से इतना परेशान है उनका परिवार! मैं अपने दोस्त के लिए स्टैंड लूंगा!”

Honestly, iss desh meh ek aurat jab abla nari bannke kuch kehti hai toh uska yakeen kar liya jata hai n bina jaane pehchane aadmi ko judge kar liya jaata hai ki woh hi bura hai but in this case I know the truth bcos I knw the man n the reality too well so pls u kindly chill out. https://t.co/Wn99H5wxgT — Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) September 20, 2021

यूजर्स ने की कम्या की अलोचना

कई अन्य यूजर्स ने भी काम्या की खिंचाई की और स्नेहा के लिए अपने ट्वीट में ”विक्टिम कार्ड’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए उनकी आलोचना की।

ज्योति और चंद्रशेखर जैसे टीवी शो में अभिनय के लिए जानी जाने वाली स्नेहा वाघ की दो बार शादी हो चुकी है। शादी में कथित तौर पर घरेलू हिंसा का सामना करने के बाद उसने अपने पहले पति को तलाक दे दिया। स्नेहा वाघ ने 19 साल की उम्र में आविष्कार दरवेकर से शादी की थी। आविष्कार बिग बॉस मराठी 3 की एक प्रतियोगी भी हैं। सात साल बाद उन्होंने 2015 में इंटीरियर डिजाइनर अनुराग सोलंकी से शादी की।

