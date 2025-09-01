Home > मनोरंजन > 11 दिन में बनी यह थ्रिलर सीरीज हर एपिसोड में खोलेगी ऐसे राज, जिन्हें जानकर हिल जाएंगे आप

11 दिन में बनी यह थ्रिलर सीरीज हर एपिसोड में खोलेगी ऐसे राज, जिन्हें जानकर हिल जाएंगे आप

कम्मट्टम की कहानी एक पुलिस अधिकारी के आसपास घूमती है जिसमें एक रहस्यमई मौत की वो जांच कर रहा होता है। यह मौत साधारण नहीं लगती है क्योंकि इसके पीछे कई ऐसे राज छुपे हुए होते हैं जिनको पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है

Published By: Anuradha Kashyap
Published: September 1, 2025 17:35:22 IST

Kammattam
Kammattam

Kammattam: लोगों के अंदर सस्पेंस और थ्रिल देखने का अलग ही क्रेज चढ़ा हुआ है इसलिए चलते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफी सारी ऐसी सीरीज देखने को मिल रही है जिसमें भर भर के थ्रिलर और सस्पेंस कंटेंट है। फैंस हर एपिसोड के साथ कहानी में आने वाले अगले ट्विस्ट का इंतजार करते हैं। दृश्यम और महाराजा जैसी फिल्म ने इसे और ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। अभी ऐसी ही एक नई वेब सीरीज आने वाली है जो की 5 सितंबर 2025 को zee5 पर स्ट्रीम होगी। 

सिर्फ 11 दिन में बनी है कम्मट्टम 

कम्मट्टम वेब सीरीज की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसको केवल 11 दिनों में ही बनाया गया है मतलब इसकी शूटिंग केवल 11 दिनों में हुई है एपिसोड इतनी कम समय में तैयार हुए हैं जो एक रिकॉर्ड कायम करते हैं। इसके निर्देशक शान तुलसीधरन और निर्माता अर्जुन रवींद्रन है। इतनी कम समय में शूट होने के बावजूद ट्रेलर को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसके प्रोडक्शन क्वालिटी में कोई भी कमी होगी।  

फिल्म की कहानी में छुपे हैं काफी सारे राज 

कम्मट्टम की कहानी एक पुलिस अधिकारी के आसपास घूमती है जिसमें एक रहस्यमई मौत की वो जांच कर रहा होता है। यह मौत साधारण नहीं लगती है क्योंकि इसके पीछे कई ऐसे राज छुपे हुए होते हैं जिनको वो अफसर पता लगाता है, जैसे-जैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आने लगते हैं। हर एपीसोड में एक नया राज निकलकर सामने आता है और कहानी आगे चलकर और भी  खतरनाक मोड़ लेने वाली हैं।  

इस दिन और यहां देख सकते हैं आप ये सीरीज

अगर आप भी ऐसी वेब सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो आप इस थ्रिलर का मजा 5 सितंबर 2025 को zee5 पर ले सकते हैं क्योंकि यह वेब सीरीज zee5 पर स्ट्रीम होने वाली है इसकी भाषा की बात करें तो ये एक मलयालम सीरीज है और इसमें खूब सारा सस्पेंस भरा हुआ है आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग उपलब्ध अभी नहीं है क्योंकि अभी यह रिलीज नहीं हुई। 

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कद्दू के बीज खाने का सही तरीका क्या है? जानिए...

September 2, 2025

नारियल तेल के 5 बड़े फायदे

September 2, 2025

गुड़हल का पानी पीने से क्या होता है?

September 2, 2025

इस मूलांक के बच्चे बनते हैं बड़े अधिकारी, कमाते हैं...

September 2, 2025

असली और नकली शहद की पहचान करने के 4 आसान...

September 2, 2025

Protein की कमी को झट से दूर करेंगे ये 5...

September 2, 2025
11 दिन में बनी यह थ्रिलर सीरीज हर एपिसोड में खोलेगी ऐसे राज, जिन्हें जानकर हिल जाएंगे आप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

11 दिन में बनी यह थ्रिलर सीरीज हर एपिसोड में खोलेगी ऐसे राज, जिन्हें जानकर हिल जाएंगे आप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

11 दिन में बनी यह थ्रिलर सीरीज हर एपिसोड में खोलेगी ऐसे राज, जिन्हें जानकर हिल जाएंगे आप
11 दिन में बनी यह थ्रिलर सीरीज हर एपिसोड में खोलेगी ऐसे राज, जिन्हें जानकर हिल जाएंगे आप
11 दिन में बनी यह थ्रिलर सीरीज हर एपिसोड में खोलेगी ऐसे राज, जिन्हें जानकर हिल जाएंगे आप
11 दिन में बनी यह थ्रिलर सीरीज हर एपिसोड में खोलेगी ऐसे राज, जिन्हें जानकर हिल जाएंगे आप
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?