11 दिन में बनी यह थ्रिलर सीरीज हर एपिसोड में खोलेगी ऐसे राज, जिन्हें जानकर हिल जाएंगे आप

Kammattam: लोगों के अंदर सस्पेंस और थ्रिल देखने का अलग ही क्रेज चढ़ा हुआ है इसलिए चलते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफी सारी ऐसी सीरीज देखने को मिल रही है जिसमें भर भर के थ्रिलर और सस्पेंस कंटेंट है। फैंस हर एपिसोड के साथ कहानी में आने वाले अगले ट्विस्ट का इंतजार करते हैं। दृश्यम और महाराजा जैसी फिल्म ने इसे और ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। अभी ऐसी ही एक नई वेब सीरीज आने वाली है जो की 5 सितंबर 2025 को zee5 पर स्ट्रीम होगी।

सिर्फ 11 दिन में बनी है कम्मट्टम

कम्मट्टम वेब सीरीज की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसको केवल 11 दिनों में ही बनाया गया है मतलब इसकी शूटिंग केवल 11 दिनों में हुई है एपिसोड इतनी कम समय में तैयार हुए हैं जो एक रिकॉर्ड कायम करते हैं। इसके निर्देशक शान तुलसीधरन और निर्माता अर्जुन रवींद्रन है। इतनी कम समय में शूट होने के बावजूद ट्रेलर को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसके प्रोडक्शन क्वालिटी में कोई भी कमी होगी।

फिल्म की कहानी में छुपे हैं काफी सारे राज

कम्मट्टम की कहानी एक पुलिस अधिकारी के आसपास घूमती है जिसमें एक रहस्यमई मौत की वो जांच कर रहा होता है। यह मौत साधारण नहीं लगती है क्योंकि इसके पीछे कई ऐसे राज छुपे हुए होते हैं जिनको वो अफसर पता लगाता है, जैसे-जैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आने लगते हैं। हर एपीसोड में एक नया राज निकलकर सामने आता है और कहानी आगे चलकर और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली हैं।

इस दिन और यहां देख सकते हैं आप ये सीरीज

अगर आप भी ऐसी वेब सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो आप इस थ्रिलर का मजा 5 सितंबर 2025 को zee5 पर ले सकते हैं क्योंकि यह वेब सीरीज zee5 पर स्ट्रीम होने वाली है इसकी भाषा की बात करें तो ये एक मलयालम सीरीज है और इसमें खूब सारा सस्पेंस भरा हुआ है आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग उपलब्ध अभी नहीं है क्योंकि अभी यह रिलीज नहीं हुई।