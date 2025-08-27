इस एक्ट्रेस के लिए बदल गए थे कमल हासन, बेटी श्रुति बोलीं- ‘पापा ने प्यार साबित करने के लिए सीखी थी बंगाली’

Shruti Haasan Big Revelation: साउथ के सुपरस्टार कमल हासन (Kamal Haasan) की बेटी श्रुति हासन (Shruti Haasan) साउथ सिनेमा की एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, यह साउथ सिनेमा में कई भाषाओं में फिल्में कर चुकी हैंकमल हासन की बेटी श्रुति हासन मल्टीटैलेंटेड एक्ट्रेस हैं. वह साउथ सिनेमा में कई भाषाओं में फिल्में कर चुकी हैं. साथ ही बॉलीवुड में भी अपने हुनर का जलवा बिखेरा है. श्रुति हासन सभी भाषाओं के प्रति प्रेम को पिता कमल हासन का क्रेडिट देती हैं. हाल ही में श्रुति ने खुलासा किया कि उनके पिता ने बंगाली भाषा भी सीखी थी, हाल ही में कूली को-स्टार सत्यराज के साथ- श्रुति हासन एक प्रमोशनल इंटरव्यू में शामिल हुईं. जहां एक्टर ने श्रुति की कई भाषाएं जानने की तारीफ की तो श्रुति हासन ने एक चौकानें वाला खुलासा किया और बताया कि उनके पिता कमल ने एक बार बंगाली भाषा किसी केवल अपर्णा सेन का इम्प्रेस करने के लिए सीखी थी।

कमल हासन (Kamal Haasan) ने अपर्णा सेन के लिए सीखी थी बंगाली भाषा

श्रुति हासन (Shruti Haasan) ने खुलासा किया, ‘क्या आप जानते हैं कि पापा ने (कमल हासन) बंगाली क्यों सीखी? क्योंकि उस समय वह अपर्णा सेन से प्यार करते थे और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए बंगाली सीखी थी. श्रुति ने एक और दिलचस्प किस्सा बताया कि कमल हासन ने अपनी फिल्म ‘हे राम’ में रानी मुखर्जी के किरदार का नाम अपर्णा सेन के नाम पर रखा था।

श्रुति हासन (Shruti Haasan) का पिता से खास लगाव

इससे पहले मदन गौरी के साथ बातचीत में श्रुति हासन ने अपने पिता कमल हासन(Kamal Haasan) की छाया में बड़े होने और अपनी खुद की पहचान बनाने के संघर्ष के बारे में खुलकर बात की थी. उन्होंने कहा, ‘लोग मुझसे हमेशा उन्हीं (कमल हासन) के बारे में पूछते रहते थे, हर वक्त. मुझे ऐसा लगता था कि मैं श्रुति हूं, मेरी भी अपनी एक पहचान होनी चाहिए. लोग मेरी ओर इशारा करते और कहते, अरे, ये तो कमल (Kamal Haasan) की बेटी है यहीं से मुझे खुद की पहचान बनाने का उत्साह मिला।

रजनीकांत की‘कूली’ फिल्म में नजर आईं श्रुति हासन (Shruti Haasan)

हाल ही में श्रुति हासन (Shruti Haasan) , रजनीकांत की एक्शन थ्रिलर फिल्म कूली में नजर आईं. इसमें उन्होंने रजनीकांत के साथ स्क्रीन भी शेयर किया. लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनी कूली फिल्म दुनियाभर में 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है