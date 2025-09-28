Romantic Scene में खो बैठे Kamal Haasan… 16 साल छोटी एक्ट्रेस संग कर डाली चौंकाने वाली हरकत!

कमल हसन साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बन चुके हैं, 70 की उम्र में भी अल कमल एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव है और लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं, लेकिन उनके करियर में एक ऐसा किस्सा भी जुड़ा है जिसकी चर्चा आज भी की जाती है। साल 1980 में रिलीज हुई उनकी तमिल फिल्म पुन्नागई मन्नन में कमल हसन और रेखा की जोड़ी नजर आई थी. फिल्म भले ही हिट रही लेकिन इसकी शूटिंग के दौरान फिल्माया गया एक किसिंग सीन विवादों का हिस्सा बन गया था.

बिना रजामंदी के सूट हुआ था किसिंग सीन

इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कमल हसन ने रेखा को ऑन स्क्रीन किस किया था लेकिन विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि रेखा ने बताया कि इस सीन की जानकारी उन्हें पहले से नहीं दी गई थी उनके मुताबिक डायरेक्टर ने सिर्फ इतना कहा था कि राजा और बच्ची वाला सीन शूट होगा लेकिन जब कैमरे के सामने शूटिंग शुरू हुई तो अचानक कमल हसन ने उन्हें किस कर लिया. रेखा इस घटना से काफी ज्यादा हैरान रह गई थी क्योंकि यह सब उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ था उस समय में वो केवल 16 साल की थी जबकि कमल हसन की उम्र उनसे दोगुनी थी.

रेखा ने इंटरव्यू के दौरान की खुलकर बात

रेखा ने सालों बाद एक इंटरव्यू में इस घटना का जिक्र किया था उन्होंने बताया की फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें यह नहीं बताया गया था कि कोई ऐसा सीन होगा रेखा ने बताया कि उस मेरी उम्र बहुत ही कम थी जिसके कारण में अनकंफरटेबल और परेशान हो गई थी हालांकि उन्होंने किसी को उस वक्त कुछ नहीं कहा शूटिंग पूरी कर ली. उन्होंने आगे कहा कि अब इस बात को लेकर ज्यादा चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो होना था वह तो हो ही चुका है.

विवादों के बाद भी फिल्म रही सुपरहिट

दिलचस्प बात यह रही कि पुन्नागई मन्नन बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा हिट साबित हुई, दर्शकों ने इसे काफी ज्यादा पसंद भी किया और कमल हसन की एक्टिंग की भी तारीफ हुई लेकिन रेखा के इस बयान के बाद यह सीन एक विवाद का कारण बन गया आज भले ही काफी समय बीत चुका है लेकिन इसका जिक्र आए दिन सामने आ ही जाता है रेखा खुद कह चुकी है अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती है.