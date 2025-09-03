जानें OTT पर कब रिलीज होगी Lokah Chapter 1, इस प्लेटफॉर्म पर मारेगी दहाड़

Kalyani Priyadarshan Lokah Chapter 1 OTT Release : पिछले हफ्ते सिनेमाघरों में एक फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम है ‘लोकह चैप्टर 1′(Lokah Chapter 1). इस फिल्म को देखने के लिए लोग थिएटर के बाहर काफी लंबी लाइनो में नजर आ रहे हैं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ लगा रही है और अब लोगों का इसके ओटीटी पर स्ट्रीम करने का इंतजार हैं. डोमिनिक अरुण द्वारा निर्देशित ये मलयालम फिल्म 28 अगस्त को रिलीज हुई थी और तबसे लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं. आइए अब जानते हैं कि ये फिल्म ओटीटी पर कब आएगी.

सिनेमाघरों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन अब लोग इस फिल्म को ऑनलाइन देखना चाहते हैं. तो ऐसी खबरे आ रही हैं कि नेटफ्लिक्स ने फिल्म के अधिकार खरीद लिए है लेकिन अभी इस बात की पुष्टी नहीं हुई है. वन इंडिया की रिपोर्ट की मानें तो फिल्म का प्रीमियर सितंबर के आखिरी महीने में होगा.

लोकह चैप्टर-1 की कमाई : Lokah Chapter 1 Six Days Collection

इस फिल्म की कमाई काफी अच्छी हो रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट की मानें तो, छह दिनों में भारत में 39.37 रुपये का आकड़ा पार कर लिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म ने गुरुवार को 2.7 करोड़ रुपये कमाए थे और शुक्रवार को फिल्म ने 4 करोड़ रुपये की कमाई के साथ शुरुआत की थी. वहीं अगर हम आपको हफ्ते के एंड की कमाई की बात करें तो शनिवार को 7.6 करोड़ रुपये कमा लिए. साथ ही रविवार को फिल्म ने 10.1 करोड़ रुपये कमाए.

फिल्म की कास्ट

कल्याणी के साथ इस फिल्म में मेन रोल नैसलेन निभा रहे हैं, वहीं साथ में सहायक भूमिका के तौर पर सेंडी मास्टर, टोविनो थॉमस, सनी वेन और खुद दुलकर सलमान है. फिल्म निर्माताओं ने फिल्म के हिंदी संस्करण को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना की भी घोषणा की है, हालांकि ऐसा कब होगा इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, इसकी अभी तक डेट नहीं आई है. आने वाले दिनों में फिल्म के और भी ज़्यादा कलेक्शन करने की उम्मीद है.