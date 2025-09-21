जब ऑडिशन के बहाने एक्ट्रेस से हुई गंदी हरकत की कोशिश, प्रोड्यूसर बोला-काम चाहिए तो साथ में…
बॉलीवुड एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन को भी कास्टिंग काउच जैसे अनुभवों से दो-चार होना पड़ा है. उनके साथ ऐसा एक नहीं दो बार करने की कोशिश की गई है.

By: Kavita Rajput | Published: September 21, 2025 9:00:02 AM IST

Kalki Koechlin Casting Couch: फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्टर और एक्ट्रेसेस को कास्टिंग काउच जैसे अनुभवों से गुजरना पड़ा है. कई बार इन्हें काम के बदले कंप्रोमाइज करने के ऑफर मिले हैं जिसमें से कइयों ने अपनी सूझबूझ से इसे ठुकरा दिया या स्पष्ट मना करने की हिम्मत दिखाई. एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन (Kalki Koechlin) भी इनमें से एक हैं. कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में कल्कि ने अपने साथ एक नहीं दो ख़राब अनुभवों का जिक्र किया था. 

प्रोड्यूसर बोला-काम चाहिए तो साथ में…
कल्कि ने बताया कि उनके साथ पहली घटना तब हुई थी जब वो बॉलीवुड का हिस्सा नहीं बनी थीं. वो एक स्टूडेंट के तौर पर लंदन से कान फिल्म फेस्टिवल गई थीं. उन्हें नोकिया फोन बेचने के लिए प्रोमो गर्ल का काम मिला था. उस दौरान एक इंडियन प्रोड्यूसर को उनकी मां से परिचित था, उसने उन्हें एक फिल्म स्क्रीनिंग पर इनवाइट किया और फिर डिनर पर बाहर चलने के लिए कहा. कल्कि ने कहा, जब मैंने उनसे काम के सिलसिले में बात की तो उसने साफ-साफ कह दिया कि इसके लिए उन्हें उसके साथ वक्त बिताना होगा. 

कल्कि ने दूसरा अनुभव मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ शेयर किया. उन्होंने कहा, एक बार मुझे दोबारा ऐसे अनुभव से तब गुजरना पड़ा जब मैं एक बड़ी फिल्म के लिए मुंबई में ऑडिशन दे रही थी. प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा, तुम ये फिल्म करना चाहती हो? बहुत अच्छी बात है मगर मैं तुम्हें बता दूं चूकिं ये बिग लॉन्च फिल्म है तो तुम्हें मेरे साथ पहले वक्त बिताना पड़ेगा, डिनर पर चलना पड़ेगा. मैंने उन्हें साफ शब्दों में कह दिया कि माफ़ कीजिये, मैं आपका और अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती. 

कई बड़ी फिल्मों में दिखी हैं कल्कि

बता दें कि कल्कि ने बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया है जिनमें ‘देव डी’, ‘जिंदगी मिलेगी न दोबारा’, ‘गली बॉय’, ‘इमोशनल अत्याचार’, ‘ये जवानी है दीवानी’ जैसी कई फिल्में शामिल हैं. कल्कि ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप से शादी की थी लेकिन ये नहीं टिकी और दोनों का तलाक हो गया था. इसके बाद कल्कि एक इजरायली पेंटर गाय हर्षबर्ग के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हैं और दोनों की एक बेटी भी है. 

