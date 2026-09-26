Kalki 2898 AD Part 2 Update: ‘कल्कि 2898 AD’ के दूसरे पार्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट! डायरेक्टर ने बताई अंदर की बात

Kalki 2898 AD Part 2 Update: ‘कल्कि 2898 AD’ का दूसरा पार्ट जिसका दर्शकों द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इसको लेकर फिल्म के डायरेक्टर नाग अश्विन ने बड़ा अपडेट दिया है. डायरेक्टर ने हाल ही में हुई बातचीत में बताया कि टीम अक्टूबर के बीच से रेगुलर शूटिंग शुरू करने की योजना बना रही है और इसे 2027 के बीच तक पूरा करने का प्लान है. ‘वैरायटी इंडिया’ से बात करते हुए डायरेक्टर ने बताया कि हम अक्टूबर के बीच में रेगुलर शूटिंग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास सभी आर्टिस्ट के लिए कॉल शीट तैयार हैं.

इस साल की शुरुआत में हमने कमल सर और बच्चन सर के अलग-अलग सीन शूट किए थे. हम प्रभास की कॉल शीट का इंतजार कर रहे थे और अब वह भी तय हो गई है. उम्मीद है कि हम अगले साल के बीच तक पूरी शूटिंग खत्म कर लेंगे और फिर पोस्ट-प्रोडक्शन का काम शुरू करेंगे. पहले शूटिंग पूरी कर लें; एक बार वह हो जाए तो हम रिलीज डेट के बारे में बात कर सकते हैं.

फिल्म ने जीते 2 नेशनल अवार्ड

‘कल्कि 2898 AD’ ने हाल ही में दो नेशनल अवॉर्ड जीते हैं – एक ‘बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट’ (बेहतरीन मनोरंजन देने वाली लोकप्रिय फिल्म) के लिए और दूसरा नितिन जिहानी के फिल्म में किए गए फ्यूचरिस्टिक काम के लिए ‘बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन’ के लिए. इस बारे में बात करते हुए अश्विन ने कहा कि इस सम्मान से मैं सचमुच सम्मानित महसूस कर रहा हूं. ‘कल्कि’ के साथ हमने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिसे बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे. यह कोई खास वर्ग के लिए बनी साइंस-फिक्शन फिल्म नहीं थी. मैं चाहता था कि कहानी हमारी संस्कृति से जुड़ी हो और सबसे जरूरी बात, यह आम लोगों तक पहुंचे. फिल्म ने ऐसा किया और इसीलिए यह अवॉर्ड पूरी टीम की कड़ी मेहनत और समय का सही सम्मान है.

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फिल्म के बारे में

‘कल्कि 2898 AD’ जून 2024 में रिलीज हुई थी और इसमें प्रभास, कमल हासन और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिकाओं में थे. फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और इसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. दर्शकों को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वैजयंती मूवीज ने 18 सितंबर, 2025 को घोषणा की कि पादुकोण सीक्वल में वापसी नहीं करेंगी. घोषणा में कहा गया कि दीपिका अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं क्योंकि ‘कल्कि’ जैसी फिल्म “पूरे समर्पण” की मांग करती है. अगर बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट पर यकीन किया जाए तो ‘कल्कि 2’ में दीपिका का किरदार निभाने के लिए साई पल्लवी को चुना गया है.

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