Home > मनोरंजन > Kalki 2898 AD Part 2 Update: ‘कल्कि 2898 AD’ के दूसरे पार्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट! डायरेक्टर ने बताई अंदर की बात

Kalki 2898 AD Part 2 Update: ‘कल्कि 2898 AD’ के दूसरे पार्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट! डायरेक्टर ने बताई अंदर की बात

Kalki 2898 AD Part 2 Update: 'कल्कि 2898 AD' के दूसरे पार्ट को लेकर डायरेक्टर नाग अश्विन ने बड़ा अपडेट जारी है. उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग अक्टूबर महीने में शुरू हो सकती है. इसके अलावा, फिल्म के 2027 में रिलीज होने की संभावना है.

By: Sohail Rahman | Published: September 26, 2026 3:47:37 PM IST

कल्कि 2 को लेकर डायरेक्टर ने दिया बड़ा अपडेट
कल्कि 2 को लेकर डायरेक्टर ने दिया बड़ा अपडेट


Kalki 2898 AD Part 2 Update: ‘कल्कि 2898 AD’ का दूसरा पार्ट जिसका दर्शकों द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इसको लेकर फिल्म के डायरेक्टर नाग अश्विन ने बड़ा अपडेट दिया है. डायरेक्टर ने हाल ही में हुई बातचीत में बताया कि टीम अक्टूबर के बीच से रेगुलर शूटिंग शुरू करने की योजना बना रही है और इसे 2027 के बीच तक पूरा करने का प्लान है. ‘वैरायटी इंडिया’ से बात करते हुए डायरेक्टर ने बताया कि हम अक्टूबर के बीच में रेगुलर शूटिंग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास सभी आर्टिस्ट के लिए कॉल शीट तैयार हैं.

इस साल की शुरुआत में हमने कमल सर और बच्चन सर के अलग-अलग सीन शूट किए थे. हम प्रभास की कॉल शीट का इंतजार कर रहे थे और अब वह भी तय हो गई है. उम्मीद है कि हम अगले साल के बीच तक पूरी शूटिंग खत्म कर लेंगे और फिर पोस्ट-प्रोडक्शन का काम शुरू करेंगे. पहले शूटिंग पूरी कर लें; एक बार वह हो जाए तो हम रिलीज डेट के बारे में बात कर सकते हैं.

You Might Be Interested In

फिल्म ने जीते 2 नेशनल अवार्ड

‘कल्कि 2898 AD’ ने हाल ही में दो नेशनल अवॉर्ड जीते हैं – एक ‘बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट’ (बेहतरीन मनोरंजन देने वाली लोकप्रिय फिल्म) के लिए और दूसरा नितिन जिहानी के फिल्म में किए गए फ्यूचरिस्टिक काम के लिए ‘बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन’ के लिए. इस बारे में बात करते हुए अश्विन ने कहा कि इस सम्मान से मैं सचमुच सम्मानित महसूस कर रहा हूं. ‘कल्कि’ के साथ हमने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिसे बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे. यह कोई खास वर्ग के लिए बनी साइंस-फिक्शन फिल्म नहीं थी. मैं चाहता था कि कहानी हमारी संस्कृति से जुड़ी हो और सबसे जरूरी बात, यह आम लोगों तक पहुंचे. फिल्म ने ऐसा किया और इसीलिए यह अवॉर्ड पूरी टीम की कड़ी मेहनत और समय का सही सम्मान है.

यह भी पढ़ें – ‘जो औरत अपने पति को…’, Govinda से अफेयर की अफवाहों के बीच Komal Rani ने तोड़ी चुप्पी; खोल दी Sunita Ahuja की पोल

फिल्म के बारे में

‘कल्कि 2898 AD’ जून 2024 में रिलीज हुई थी और इसमें प्रभास, कमल हासन और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिकाओं में थे. फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और इसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. दर्शकों को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वैजयंती मूवीज ने 18 सितंबर, 2025 को घोषणा की कि पादुकोण सीक्वल में वापसी नहीं करेंगी. घोषणा में कहा गया कि दीपिका अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं क्योंकि ‘कल्कि’ जैसी फिल्म “पूरे समर्पण” की मांग करती है. अगर बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट पर यकीन किया जाए तो ‘कल्कि 2’ में दीपिका का किरदार निभाने के लिए साई पल्लवी को चुना गया है.

यह भी पढ़ें – Vicky Kaushal का ऐसा Vintage लुक पहले नहीं देखा होगा, ‘Love & War’ का पोस्टर वायरल

Tags: bollywood news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

माही श्रीवास्तव का नया डांस गाना रिलीज

September 26, 2026

क्या देबिना और गुरमीत बनने वाले हैं तीसरी बार मां-बाप?

September 25, 2026

बैंक में एफडी कैसे कराई जाती है?

September 25, 2026

‘पहला प्यार दूसरी बार’ फिल्म के स्टारकास्ट

September 24, 2026

होम लोन के लिए कैसे करें आवेदन?

September 24, 2026

कौन हैं संदीपा विर्क, कमरे में डायरेक्टर ने कंप्रोमाइज की...

September 23, 2026
Kalki 2898 AD Part 2 Update: ‘कल्कि 2898 AD’ के दूसरे पार्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट! डायरेक्टर ने बताई अंदर की बात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kalki 2898 AD Part 2 Update: ‘कल्कि 2898 AD’ के दूसरे पार्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट! डायरेक्टर ने बताई अंदर की बात
Kalki 2898 AD Part 2 Update: ‘कल्कि 2898 AD’ के दूसरे पार्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट! डायरेक्टर ने बताई अंदर की बात
Kalki 2898 AD Part 2 Update: ‘कल्कि 2898 AD’ के दूसरे पार्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट! डायरेक्टर ने बताई अंदर की बात
Kalki 2898 AD Part 2 Update: ‘कल्कि 2898 AD’ के दूसरे पार्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट! डायरेक्टर ने बताई अंदर की बात
Kalki 2898 AD Part 2 Update: ‘कल्कि 2898 AD’ के दूसरे पार्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट! डायरेक्टर ने बताई अंदर की बात