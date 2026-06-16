‘सलमान के खिलाफ बोलना होगा…’, काला हिरण के लीड एक्टर ने छोड़ी फिल्म, सिकंदर में भाईजान के साथ कर चुके काम

Kala Hiran Sonu Mishra: एआर मुरुगाडोस की सलमान खान स्टारर फिल्म ‘सिकंदर’ में सपोर्टिंग रोल निभाने वाले सोनू मिश्रा ने हाल ही में प्रेस से बात करते हुए बताया कि उन्हें विवादित फिल्म ‘काला हिरण’ का ऑफर मिला था. उन्होंने दावा किया कि कुछ दिन शूटिंग करने के बाद वे फिल्म से हट गए. एक्टर का आरोप है कि फिल्म को प्रमोट करने के लिए उनसे बॉलीवुड स्टार के खिलाफ बोलने को कहा गया था.

सोनू ने एक इवेंट के दौरान यूट्यूब चैनल ‘बॉलीवुड क्रेजीज’ से बात करते हुए बताया कि उन्हें ‘काला हिरण’ में लीड रोल निभाने के लिए कहा गया था, जो कथित तौर पर सलमान पर आधारित है. कहा जा रहा है कि यह फिल्म 1998 में ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान से जुड़े काले हिरण के शिकार मामले की कहानी दिखाएगी.

सोनू मिश्रा ने क्या कहा?

सोनू मिश्रा ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं ‘काला हिरण’ को लेकर बहुत उत्साहित था. मुझे सुपरस्टार सलमान खान का रोल निभाने का मौका मिला था. मैंने शूटिंग भी शुरू कर दी थी. लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आपको फिल्म का मकसद समझ आने लगता है. उन्होंने बताया कि फिल्म में सलमान को नेगेटिव तरीके से दिखाने का इरादा था. इसके अलावा, उन्होंने आगे बताया कि स्क्रिप्ट और कॉन्ट्रैक्ट मांगने से पहले उन्होंने दो दिन तक फिल्म की शूटिंग की थी.

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सलमान के खिलाफ बोलना होगा

सोनू का दावा है कि जब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो उसमें लिखा था कि उन्हें मीडिया में सलमान के खिलाफ बोलना होगा. उन्होंने कहा कि काफी देरी के बाद उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाया, जिसमें लिखा था कि मुझे मीडिया में सलमान के खिलाफ भी बोलना होगा. तो ये बातें मेरे उसूलों के खिलाफ हैं. एक्टर ने यह भी कहा कि मेकर्स ने सिर्फ ‘हाइप बनाने’ के लिए सलमान का भेजा हुआ लीगल नोटिस फाड़ दिया था.

उन्होंने उन दावों को भी खारिज कर दिया कि मेकर्स बिश्नोई समुदाय का पक्ष दिखाने के लिए फिल्म बना रहे थे. सोनू ने दावा किया कि वे सलमान के डर से ‘काला हिरण’ से नहीं हटे; उन्होंने उदाहरण दिया कि ‘धुरंधर’ में आतंकवादी का रोल निभाने वाले असल जिंदगी में आतंकवादी नहीं होते. उन्होंने दोहराया कि यह रोल करना उनके नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ था.

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काला हिरण फिल्म के डायरेक्टर कौन हैं?

‘काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी’ को ‘जानी फायरफॉक्स फिल्म्स’ के बैनर तले अमित जानी ने प्रोड्यूस किया है और इसे भरत एस. श्रीनाते ने डायरेक्ट किया है. टीजर में काशिफ इकबाल खान लीड रोल में दिखे. गोविंद नामदेव, जिन्होंने प्रभु देवा की 2009 की हिट फिल्म ‘वॉन्टेड’ में सलमान के साथ काम किया था, हाल ही में इस फिल्म से अलग हो गए. उन्होंने अमर उजाला से कहा कि टीजर देखते ही मैं बुरी तरह हिल गया.

मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह प्रोजेक्ट उस चीज से बिल्कुल अलग है जिसके लिए मैंने शूटिंग की थी. उन्होंने दावा किया कि फिल्ममेकर्स ने उन्हें इस बात से अंधेरे में रखा कि लीड कैरेक्टर को कैसे दिखाया जाएगा. सलमान द्वारा अमित को कानूनी नोटिस भेजने के बाद प्रोड्यूसर ने दावा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली हैं. उन्होंने सबके सामने कानूनी नोटिस फाड़ भी दिया.