Kala Hiran Case Kya Hain: वो रात जिसने बदल दी सलमान खान की जिंदगी? जानें क्या है काला हिरण केस; कौन बना रहा है इसपे फिल्म?

Kala Hiran Case Kya Hain: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की उस याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ की रिलीज और प्रमोशन पर रोक लगाने की मांग की है. इस मामले में अदालत ने फिलहाल सुनवाई को 6 जुलाई तक के लिए आगे बढ़ा दिया है. जैसे-जैसे ये फिल्म चर्चा में आ रही है, वैसे-वैसे इससे जुड़ा विवाद भी तेज होता जा रहा है.

क्या है काला हिरण केस? (Kala Hiran Case Kya Hain)

काला हिरण केस (Kala Hiran Case Kya Hain), जिसे Blackbuck Poaching Case भी कहा जाता है, एक चर्चित कानूनी मामला है जिसमें सलमान खान का नाम सामने आया था. आरोप है कि साल 1998 में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान राजस्थान के जोधपुर के पास कांकाणी गांव में काले हिरणों का शिकार किया गया था. ये जानवर वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत संरक्षित श्रेणी में आते हैं.

बताया जाता है कि शूटिंग के दौरान सलमान खान के साथ कुछ अन्य कलाकार भी मौजूद थे, जिनमें सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू जैसे नाम शामिल रहे.इसी दौरान काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा, जिसके बाद मामला कानूनी प्रक्रिया में चला गया.

बिश्नोई समुदाय की भूमिका

राजस्थान का बिश्नोई समुदाय प्रकृति और वन्यजीवों की रक्षा के लिए जाना जाता है. काले हिरण को ये समुदाय बेहद पवित्र मानता है. इसी कारण सबसे पहले इसी समुदाय ने इस कथित घटना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और मामला आगे बढ़ा.

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जोधपुर की अदालत ने सलमान खान को इस मामले में दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी, हालांकि अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था.

नया विवाद क्यों बढ़ा?

अब ये पुराना मामला फिर से सुर्खियों में है क्योंकि ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ नाम से एक नई फिल्म आने वाली है. सलमान खान का कहना है कि ये फिल्म बिना अनुमति उनके निजी जीवन और विवादों से जुड़ी कहानियों का इस्तेमाल कर रही है. इसी आधार पर उन्होंने अदालत में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन का दावा किया है.