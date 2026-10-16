‘कुछ कुछ होता है’ के 28 साल बाद काजोल फिर बनीं अंजलि, शेयर की शॉर्ट हेयर और रेड जैकेट में तस्वीर; फैंस बोले- आपकी स्माइल हाय..

करण जौहर की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ को 16 अक्टूबर को 28 साल पूरे हो गए. इस मौके पर काजोल ने फिल्म में अपने किरदार अंजलि की पुरानी तस्वीर शेयर की. इसमें वह अपनी मशहूर लाल जैकेट पहने नजर आईं. फिल्म में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी भी अहम भूमिकाओं में थे.

काजोल ने शेयर की प्यारी तस्वीर

अभिनेत्री काजोल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लाल जैकेट और छोटे बालों में अपनी एक तस्वीर शेयर की, जो 1998 की रोमांटिक ड्रामा में उनके किरदार के टॉमबॉय वाले अंदाज़ को दिखा रही हैं. उनके कैप्शन में लिखा, ‘क्या जादू कभी दोबारा बनाया जा सकता है? कुछ साल बाद यह अंजलि है.’

फैंस ने क्या बोला?

इस तस्वीर को देखने के बाद नेटिजंस एक्ट्रेस की काफी तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने बोला, ‘समय बीत जाता है, लेकिन अंजलि का जादू कभी फीका नहीं पड़ता. अरब फैंस की तरफ से ढेर सारा प्यार.’ दूसरे यूजर ने कहा, ‘माशाल्लाह काजोल देवगन, आपका जादू आज भी पहले जैसा है. आपके साथ बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत यादें जुड़ी हैं. आप हमेशा हमारे दिलों में एक लेजेंड रहेंगी.’ इसके अलावा एक अन्य ने कहा कि काजोल की स्माइल बहुत अच्छी है.

काजोल का वर्कफ्रंट

काजोल की पिछली थिएटर रिलीज 2025 में आई विशाल फुरिया की माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म ‘मां’ थी. यह 2024 में रिलीज हुई फिल्म ‘शैतान’ का स्पिन-ऑफ थी. इसमें रोनित रॉय, इंद्रनील सेनगुप्ता और खेरिन शर्मा भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे. फिल्म को अजय देवगन, ज्योति देशपांडे और कुमार मंगत पाठक ने प्रोड्यूस किया था. इसके अलावा, काजोल 2025 में जियोहॉटस्टार की एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘सरजमीन’ में भी नजर आई थीं. इस फिल्म में उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन और इब्राहिम अली खान ने काम किया था.

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