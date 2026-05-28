पिता चाहते थे इस हसीना का नाम हो ‘मर्सिडीज’, फिर लड़ गई मां, पड़ा ऐसा नाम कि बॉलीवुड में मचाया गदर

अभिनेत्री काजोल ने अपने करियर में कई जबरदस्त फिल्में की हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्ट्रेस के पिता शोमू मुखर्जी उनका नाम काजोल नहीं बल्कि मर्सिडीज रखना चाहते थे. लेकिन काजोल की मां ने हस्तक्षेप किया. फिर कैसे पड़ा काजोल का नाम.

गाड़ी के नाम पर रखा जाना था काजोल का नाम

मैशेबल इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में काजोल ने अपनी नाम एक लग्जरी कार के नाम पर रखे जाने के किस्से को बताया था. जब उनसे पूछा गया कि क्या यह सच है कि शोमू मुखर्जी अपनी बेटी का नाम मर्सिडीज रखना चाहते थे, तो काजोल ने कहा, ‘हां, उन्होंने चाहा था, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी मां ने उन्हें एक नजर से देखा और कहा, ‘नहीं!’.’

एक्ट्रेस ने क्या कहा?

काजोल ने आगे बताया, ‘दरअसल, अजीब बात यह है कि यह उनके (शोमू मुखर्जी के) माताजी की डायरी में लिखा था. मेरी दादी के पास एक डायरी थी जिसमें उन्होंने अपने सभी बच्चों के नाम लिखे थे. उन्होंने अपने सभी बेटों और बेटियों के नाम उसमें लिखे थे और जो भी उनके मन में अपने बच्चों के नाम रखने का विचार आया, वह सब लिख दिया था. वह मेरे पिता को ‘काजोल दा’ ​​कहकर पुकारती थीं. इसी तरह मेरा नाम काजोल पड़ा.’

कब हुआ था काजोल के पिता का निधन?

शोमू मुखर्जी का 2008 में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया. अभिनेत्री का कहना है कि वे अपने पिता के बहुत करीब थीं और दोनों एक-दूसरे को बहुत प्यार करते थे.

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