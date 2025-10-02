दुर्गा पंडाल में भीड़ का फायदा उठाकर शख्स ने छुए काजोल के ब्रेस्ट, सन्न रह गई एक्ट्रेस
मुंबई में दुर्गा पूजा के बाद हुए सिंदूर खेला में एक्ट्रेस काजोल ने भी एक पंडाल में शिरकत की. इस दौरान उनके साथ के घटना से उन्हें हिलाकर रख दिया.

By: Kavita Rajput | Published: October 2, 2025 8:30:37 PM IST

Kajol Bad Touch Viral Video: दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद जगह-जगह सिंदूर खेला की रस्म पूरी हुई. काजोल भी मुंबई के सर्बोजनिन दुर्गा पंडाल में सिंदूर खेला की परंपरा को निभाती नजर आईं. लाल और सफेद बंगाली साड़ी में काजोल (Kajol) बेहद खुश नजर आ रही थीं लेकिन तभी उनके साथ ऐसी घटना हुई कि उनके चेहरे का रंग ही उतर गया. इस घटना का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है. 

काजोल को गलत तरीके से छूता नजर आया शख्स 
वीडियो में देखा जा सकता है कि सिंदूर खेला के दौरान काजोल सीढ़ियों से उतर रही हैं तभी एक शख्स का हाथ उनके ब्रेस्ट के पास लग जाता है. वो शख्स काजोल के प्राइवेट पार्ट से हाथ नहीं हटाता और उस आदमी का हाथ अपने प्राइवेट पार्ट पर लगते ही काजोल के होश उड़ जाते हैं. काजोल शॉक में चली जाती हैं और पीछे मुड़कर उस शख्स से हाथ हटाने को कहती हैं. 

लोगों ने दिए एंग्री रिएक्शन
काजोल के साथ हुए बैड टच का वीडियो वायरल होते ही लोग तरह-तरह के रिएक्शन सोशल मीडिया पर दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, सच में किसी महिला के लिए ये बेहद शॉकिंग है. एक अन्य यूजर ने लिखा, वहीं चपेड़ क्यों नहीं मारी?वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, सारे चोचले इन्हीं लोगों के साथ क्यों होते हैं.

आपको बता दें कि जिस दुर्गा पंडाल का ये वीडियो है, उसमें पूरी नवरात्रि के दौरान सेलेब्स का जमावड़ा लगा रहा. इससे पहले जब अलिया दुर्गा पंडाल में दर्शन करने पहुंची थीं तो उनके साथ भी सेल्फी के लिए कुछ महिलाओं ने बदसलूकी कर दी थी और एक्ट्रेस भीड़ से बचते हुए बड़ी मुश्किल से वहां से निकली थीं. 

काजोल, आलिया के अलावा पूजा पंडाल में प्रियंका चोपड़ा, रानी मुखर्जी, जया बच्चन, देबिना बैनर्जी, सुमोना चक्रवर्ती, अयान मुखर्जी, तनिषा मुखर्जी, रणबीर कपूर समेत कई सेलेब्स कई सेलेब्स नजर आए थे. 

