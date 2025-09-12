Kajol और Twinkle Khanna में से कौन है ज्यादा अमीर? दौलत में अंतर देख रह जाएंगे हैरान! महंगी गाड़ी और आलीशान बंगले की नहीं है कमी

Kajol Vs Twinkle Khanna Net Worth: बॉलीवुड इंडस्ट्री की दो सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस काजोल और ट्विंकल खन्ना ने अपने फिल्मी करियर में खूब धमाल मचाया हैं और दोनों ने ही बॉलीवुड को एक से बड़कर एक सुपरहिट फिल्में दी है। फैंस इन दोनों ही एक्ट्रेस की अदाकारी और खूबसूरती के दीवाने हैं। थिएटर में काजोल और ट्विंकल खन्ना की फिल्में छप्परफाड़ देती थी।

काजोल और ट्विंकल खन्ना में से कौन है ज्यादा अमीर?

ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) फिल्मों से दूरी बना चुकी है, लेकिन काजोल अभी भी सिनेमाघरों में अपनी दमदार अदाकारी से तहलका मचा रहा हैं। हाल ही में काजोल की फिल्म “मां” (Maa) थिएटर पर रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की थी, वही अब एक्ट्रेस की इस फिल्म ने ओटीटी (OTT) पर भी रिलीज होने के बाद जमकर तांडव किया है। काजोल (Kajol) और ट्विंकल खन्ना दोनों ही अपने समय की सबसे बेहतरीन अदाकारा रही हैं और दोनों की ही खूबसूरती का कोई भी मुकाबला नहीं है। लेकिन दौलत और शोहरत में काजोल और ट्विंकल खन्ना में से कौन सबसे ज्यादा अमीर है? इस बारे में फैंस जरूर जानना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं यहां।

कितनी है काजोल की नेटवर्थ? (Kajol Net Worth)

काजोल का नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में आता है। एक्ट्रेस ने अपने करियर में कई सारी सुपरहिट फिल्में जैसे शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ “बाज़ीगर” (Baazigar), “दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे” (Dilwale Dulhania Le Jayenge), “कुछ कुछ होता है” (Kuch Kuch Hota Hai) और कभी खुशी कभी गम (Kabhi Khushi Kabhie Gham) की है और करीब 3 दशकों से बॉलीवुड पर राज कर रही हैं। फैंस काजोल की अदाकारी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उनकी खूबसूरती पर जान वारते हैं, यही वजह है कि एक्ट्रेस का नाम बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल और वर्सेटाइल एक्ट्रेस की लिस्ट में आता हैं। काजोल अपने मेहनत के दम पर बेहद आलीशान जिंदगी जीती हैं। सेलिब्रिटी नेट वर्थ की रिपोर्ट के अनुसार, काजोल (Kajol Net Worth) 30 मिलियन डॉलर यानी लगभग 249 करोड़ रुपये की मालिक है। फिल्मों के अलावा, काजोल ब्रांड एंडोर्समेंट और हर सोशल मीडिया पोस्ट से भी मोटी कमाई करती हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस के पास मुंबई के जुहू में शिव शक्ति नाम का एक बेहद आलीशान बंगला भी है, जिसकी अनुमानित कीमत 60 करोड़ रुपये तक बताई जाती है। साथ ही काजोल के पास पवई में एक अपार्टमेंट और जुहू में दो अपार्टमेंट भी हैं और लंदन में भी बेहद खूबसूरत घर है।

कितनी है ट्विंकल खन्ना की नेटवर्थ (Twinkle Khanna Net Worth)

ट्विंकल खन्ना अपने समय की काफी पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक है और बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की पत्नी हैं। इसके अलावा वो बॉलीवुड के दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) और डिंपल कपाड़िया (Dimple Kapadia) की बेटी हैं. ट्विंकल खन्ना का फिल्मी करियर इतना सफल नहीं रहा, लेकिन एक्ट्रेस ने कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में जैसे दिल तेरा दीवाना, इतिहास, मेला (Mela) , जब किसी से प्यार होता है, चल मेरा भाई, जोरू का गुलाम (Joru Ka Gulam), जोड़ी नंबर 1 और लव के लिए कुछ भी करेगा काम किया है। लेकिन ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला की बुरी तरह असफलता के बाद फिल्मी दुनिया छोड़ दी और बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के साथ शादी कर ली थी। अब ट्विंकल खन्ना एक फेमस राइटर हैं. उन्होंने मिसेज फनीबोंस (Mrs Funnybones), वेलकम टू पैराडाइज (Welcome to Paradise), द लीजेंड ऑफ़ लक्ष्मी प्रसाद (The Legend of Lakshmi Prasad) और पजामा आर फॉरगिविंग जैसी बेस्टसेलर किताबें लिखी हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस ग्रेज़िंग गोट पिक्चर्स (Grazing Goat Pictures) नाम के प्रोडक्शन हाउस की मालकिन भी हैं, जिसमें अक्षय कुमार की तीस मार खान (Tees Maar Khan) और पटियाला हाउस जैसी फिल्मों कोप्रोड्यूस किया है. ट्विंकल खन्ना की टोटलन नेटवर्थ (Twinkle Khanna Net Worth) की बात करें, तो वो लगभग 350 करोड़ रुपये है।

आ रहा है काजोल और ट्विंकल खन्ना का नया शो

बता दें कि ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) भले ही फिल्मों से दूर हो, लेकिन वो काजोल (Kajol) से काफी ज्यादा अमीर हैं। काजोल और ट्विंकल खन्ना इन दिनों अपने अपकमिंग शो “टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल” के लिए काफी ज्यादा चर्चा में हैं, दोनों का यह शो 25 सितंबर से हर गुरुवार को नए एपिसोड के साथ प्राइम वीडियो पर दिखाया जाएगा।