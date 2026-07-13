होगा’ भोजपुरी बवाल’, काजल राघवानी ने पवन सिंह पर लुटाया प्यार, निरहुआ पर साधा निशाना! जानें कब शुरू होगा शो

मनोरंजन की दुनिया में ‘भोजपुरी बवाल’ होगा. यह शो जल्द ही हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाला है. इस शो की सबसे खास बात ये है कि इसमें पवन सिंह, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, तेजप्रताप यादव के साथ काजल राघवानी भी नजर आएंगे. शो का जो वीडिया सामने आया है, उसमें काजल राघवानी, पवन सिंह को अपना पहला प्यार बता रही हैं. वहीं, आम्रपाली दुबे पर गंभीर आरोप लगा रही हैं.

शो के प्रोमो में क्या है?

जियो हॉटस्टार के इंस्टाग्राम पेज से ‘भोजपुरी बवाल’ के मेकर्स ने शो का एक प्रोमो साझा किया है. वीडियो में दिखता है कि आम्रपाली दुबे, निरहुआ, पवन सिंह, काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव की एंट्री होती है. फिर सभी डाईनिंग डेबल पर बैठते हैं. अभिनेता पवन सिंह कहते हैं ‘इस बार कुछ अलग करते हैं.’

पवन सिंह बताया पहला प्यार!

शो के प्रोमो के दौरान पवन सिंह ने काजल राघवानी से पूछा, ‘आपको जीवन में प्यार कब हुआ था?’ इस पर काजल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ‘आप ही से तो हुआ था.’ उनके इस जवाब पर मंच पर मौजूद सभी लोग हंस पड़े. इसके बाद काजल राघवानी ने पवन सिंह से तेज प्रताप के साथ उनके रिश्तों को लेकर सवाल किया, जिस पर पवन सिंह कुछ थोड़ा परेशान नजर आए. इसके बाद काजल राघवानी ने आम्रपाली दुबे से पूछा, ‘क्या आपकी वजह से दिनेश जी मेरे साथ काम नहीं करते?’ इस पर निरहुआ ने जवाब दिया, ‘आप सीधे-सीधे आरोप लगा रही हैं.’ फिर काजल और आम्रपाली दुबे में लड़ाई होने लगती है माहौल थोड़ा चिंताजनक हो जाता है.

कब शुरू होगा शो?

यह शो 2 अगस्त से जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगा. शो के प्रोमो में निरहुआ ने कहा कि ये शो बिग बॉस के ऊपर जाएगा. जानकारी के मुताबिक मनीषा रानी और कृष्णा अभिषेक द्वारा इस शो को होस्ट किया जाएगा.

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