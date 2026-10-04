‘जिससे किया प्यार, उसी ने पटक-पटककर मारा..’ काजल राघवानी ने सुनाया मोहब्बत का दर्दनाक किस्सा, बोलीं- बालों को खींचकर जमीन पर पीटा!

भोजपुरी की जानी-मानी अभिनेत्री काजल राघवानी ने हाल ही में रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल 2’ में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि जिससे उन्होंने प्यार किया था, उसने उन्हें पटक-पटककर मारा था. इतना ही नहीं बाल तक खींचे पैरों से भी मारा. यह बताते हुए एक्ट्रेस फूट-फूटकर रोने लगीं. जानिए उन्होंने क्या बताया.

काजल राघवानी ने किया दर्दनाक खुलासा

शो का अभिनेत्री काजल राघवानी ने बताया, ‘मैंने जिससे प्यार किया हैं, उसने मुझे बहुत मारा है. हालांकि, मैंने अभी तक उसका नाम नहीं बताया है, लेकिन लोगों ने अब तक गौर किया होगा. इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं हैं.’ आगे एक्ट्रेस ने कहा, ‘मुझे पटक-पटककर मारा गया है, जमीन पर धक्का देकर और पैरों से भी खूब मारा गया है.’

बालों को खींचकर पटका

आगे बातचीत के दौरान अभिनेत्री ने बताया कि आज उनके बाल बहुत पतले हो गए हैं. क्योंकि उन्हें उनके बालों को खींचकर जमीन पर पटककर मारा गया है. एक्ट्रेस ने कहा कि जब सारा मारपीट का ड्रामा खत्म हो गया, तो उन्होंने अपने बाल छुए और ढेर साले बाल उनके हाथ में आ गए, इस कदर बाल खींचकर मारा गया था, जिससे उन्हें बहुद दर्द हुआ था. इस दर्दनाक किस्से को बताते हुए एक्ट्रेस फफक कर रोने लगीं.

नेटिजंस भी हुए भावुक

इस वीडियो को देखने के बाद नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. एक यूजर ने बोला कि मजबूत बनो. एक ने कहा कि वह समझ सकते हैं इस दर्द को. वहीं, एक ने कमेंट किया, ‘क्या हम इस बात की तारीफ़ कर सकते हैं कि यह आदमी कुछ भी न करने के बावजूद तुरंत सॉरी बोल देता है और वह कितना कम्फ़र्टेबल है.’ कुछ ने कहा कि शादीशुदा मर्द से प्यार करने पर यही होता है.

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