कोई गॉडफादर नहीं, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं… फिर भी बनीं करोड़ों दिलों की धड़कन, एक अफवाह ने कर दिया था हैरान

Kajal Aggarwal Birthday: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहचान बनाना आसान नहीं होता. हर रोज लाखों लोग अपना नाम कमाने के लिए आते हैं लेकिन मंजिल कुछ लोगों को ही मिल पाती है. ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं काजल अग्रवाल, जो बिना किसी गॉडफादर और फिल्मी बैकग्राउंड के अपने दम पर इंडस्ट्री में आईं और अपनी अलग पहचान बनाई. उन्होंने कई फिल्मों में काम किया. हालांकि उनके मरने की खबर ने सबको चौंका दिया था. बाद में एक्ट्रेस ने सामने आकर अपने जिंदा रहने का सबूत दिया था.

19 जून 1985 को मुंबई में जन्मीं काजल अग्रवाल ने साल 2004 में फिल्म ‘क्यों! हो गया ना…’ से बॉलीवुड में करियर की शुरुआत की थी. हालांकि इस रोल से उन्हें खास पहचान नहीं मिल सकी और उन्होंने साउथ इंडस्ट्री का रुख किया.

एस.एस राजामौली की फिल्म से मिली पहचान

उन्हें साउथ इंडस्ट्री में कई फिल्में मिलीं, जिनमें उन्होंने काम किया लेकिन उन्हें पहचान निर्देशक एस.एस राजामौली की फिल्म मगधीरा से मिली. 2009 में रिलीज हुई ‘मगधीरा’ ने बॉक्स ऑफिस पर खासी कमाई की. वे इस फिल्म के बाद साउथ सिनेमा की सबसे बड़ी एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गईं. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम किया. काजल अग्रवाल ने सिंघम, थुपक्की जैसी तमाम फिल्मों में काम किया. साल 2020 में उन्होंने बिजनेसमैन गौतम किचलू से शादी कर ली. अब उनका एक बेटा भी है.

एक अफवाह ने कर दिया था हैरान

हालांकि उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, जिसमें वे और उनके फैंस समेत पूरी इंडस्ट्री हैरान रह गई थी. स्टारडम के बीच सोशल मीडिया पर काजल अग्रवाल की मौत की झूठी खबर वायरल हो गई. दावा किया गया कि एक हादसे में काजल अग्रवाल की मौत हो गई. इस खबर ने फैंस को परेशान कर दिया था. हालांकि ये खबर पूरी तरह से फेक निकलीं. काजल अग्रवाल ने अपने काम और सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया कि वे जीवित हैं और स्वस्थ हैं.

ये भी पढ़ें: Cocktail 2 X Review : प्यार, दोस्ती और ट्विस्ट से भरी ‘कॉकटेल 2’! उम्मीदों से कहीं आगे निकली फिल्म; यहां देखें पहला रिव्यू