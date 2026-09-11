Hey Hanuman Song: उज्जैन में खड़े बजरंगबली मूर्ति ने अधिकारियों की बढ़ाई मुश्किलें, वहीं कैलाश खेर का ‘हे हनुमान’ क्या दे रहा संदेश?

Kailash Kher Hey Hanuman Song: मध्य प्रदेश के उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के चलते खड़े बजरंग बली की मूर्ति इन दिनों चर्चा में है. मूर्ति के आसपास बनी मंदिर की संरचना को हटाया जा चुका है, लेकिन करीब 8 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा अभी भी अपने मूल स्थान पर है. इसे सुरक्षित तरीके से स्थानांतरित करने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है. इसी बीच, आगामी फिल्म महाकाव्य श्री रामायण कथा का नया गाना हे हनुमान भी रिलीज हुआ है, जिसे कैलाश खेर ने अपनी आवाज दी है. ट्रैक रामायण के सबसे शक्तिशाली क्षणों में से एक पर केंद्रित है जब हनुमान को उस अपार शक्ति की याद आती है जो उनके भीतर हमेशा मौजूद रही है.

उज्जैन की खड़े हनुमान मूर्ति के साथ क्या हो रहा है?

खड़े हनुमान मंदिर उज्जैन के बड़ा सराफा क्षेत्र में कंठाल और गोपाल मंदिर के बीच स्थित है. सिंहस्थ 2028 से पहले की तैयारियों के तहत वहां सड़क को लगभग नौ मीटर से 15 मीटर तक चौड़ा किया जा रहा है. प्रस्तावित विस्तार के अंतर्गत कई धार्मिक संरचनाएं आती हैं, और हनुमान मूर्ति के आसपास के मंदिर की संरचना को पहले ही नष्ट कर दिया गया है.

हालांकि, मूर्ति घटनास्थल पर ही बनी हुई है. कुछ रिपोर्टों में शुरू में दावा किया गया था कि मशीनरी से जुड़े प्रयास इसे स्थानांतरित करने में विफल रहे थे, जिससे भक्तों ने विकास को एक चमत्कार के रूप में वर्णित किया. उज्जैन नगर निगम ने बाद में स्पष्ट किया कि मूर्ति को भौतिक रूप से स्थानांतरित करने का कोई वास्तविक प्रयास अभी तक नहीं किया गया है और विशेषज्ञ पहले अध्ययन कर रहे थे कि इसे सुरक्षित रूप से कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है.

IIT इंदौर के विशेषज्ञों ने मूर्ति की गहराई की जांच की

IIT इंदौर के विशेषज्ञों ने मूर्ति की गहराई और आसपास की मिट्टी की जांच के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया है. तकनीकी मूल्यांकन के बाद स्थानांतरण की अंतिम विधि और समय तय होने की उम्मीद है. जो बुनियादी ढांचे के मुद्दे के रूप में शुरू हुआ वह अब आस्था का एक प्रमुख मुद्दा बन गया है. आसपास की संरचना हटा दिए जाने और मूर्ति अभी भी अपने मूल स्थान पर खड़ी होने के कारण, भक्त बड़ी संख्या में आ रहे हैं. इस स्थिति ने धार्मिक समुदाय के वर्गों की ओर से स्थानांतरण का विरोध भी शुरू कर दिया है.

ध्वस्त संरचना के बीच खड़ी मूर्ति के असामान्य दृश्यों ने कहानी को व्यापक रूप से ऑनलाइन फैलने में मदद की है, कई लोगों ने भक्ति के लेंस के माध्यम से विकास की व्याख्या की है, जबकि अधिकारी इसे तकनीकी स्थानांतरण चुनौती के रूप में मानते रहे हैं. उस पृष्ठभूमि में, हनुमान को समर्पित एक नए गीत की रिलीज़ एक दिलचस्प क्षण में हुई है.

कैलाश खेर की ‘हे हनुमान’ किस बारे में है?

हे हनुमान महाकाव्य श्री रामायण कथा का तीसरा गीत है और इसे कैलाश खेर ने हिंदी में गाया है. गाना ‘जागो हे हनुमंत, वीर महान’ के आह्वान से शुरू होता है और उस क्षण को फिर से बनाता है जब हनुमान को उनकी भूली हुई ताकत की याद आती है.

यह गीत उस शक्ति को केवल शारीरिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय सीधे श्री राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति से जोड़ता है. यह क्रम झिझक से जागृति और दृढ़ संकल्प की ओर बढ़ता है और फिर जय श्री राम के उद्घोष में बदल जाता है. जिसे कैलाश खेर ट्रैक के पीछे केंद्रीय विचार के रूप में वर्णित करते हैं.

‘हे हनुमान’ के बारे में कैलाश खेर ने क्या कहा?

गाने के बारे में बोलते हुए, कैलाश खेर ने कहा कि वह चाहते थे कि उनके स्वर में भक्ति और वीरता दोनों हों. उन्होंने बताया कि हनुमान की असाधारण शक्ति श्री राम के प्रति उनकी पूर्ण भक्ति से आती है, और यह गीत मूल रूप से उस शक्ति को जगाने का आह्वान है जो पहले से ही एक व्यक्ति के भीतर मौजूद है. यह एक ऐसा विचार है जो स्वाभाविक रूप से कैलाश खेर की विशिष्ट गायन शैली के साथ फिट बैठता है, जो लंबे समय से भक्ति और आध्यात्मिक रूप से प्रेरित संगीत से जुड़ा हुआ है.

महाकाव्य श्री रामायण कथा में हनुमान की भूमिका कौन निभा रहा है?

फिल्म में निर्भय वाधवा ने हनुमान का किरदार निभाया है. वाधवा के अनुसार, यह क्रम शक्तिशाली है क्योंकि हनुमान को अचानक कोई नई क्षमता प्राप्त नहीं हो रही है. इसके बजाय, उन्हें उस ताकत की याद दिलाई जा रही है जो हमेशा उनके भीतर रही है. अभिनेता के लिए, चुनौती चरित्र के दो पक्षों को संतुलित करना था, एक तरफ अपार शक्ति और दूसरी तरफ श्री राम के सामने पूर्ण विनम्रता. वाधवा ने कहा कि कैलाश खेर के गायन ने दोनों भावनाओं को अनुक्रम में लाने में मदद की.