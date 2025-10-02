बेटी से छोटी लड़की से इस एक्टर ने 70 साल की उम्र में की थी चौथी शादी, पहली बीवी ने न्यूड होकर लगाई थी दौड़!

Kabir Bedi Four Marriages: बात आज एक्टर कबीर बेदी (Kabir Bedi) की जिन्हें लोग उनकी दमदार आवाज़ और शानदार एक्टिंग के लिए आज भी याद करते हैं. इसी साल कबीर बेदी 79 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं. बहरहाल, अपनी लाजवाब एक्टिंग के साथ ही कबीर बेदी पर्सनल लाइफ यानी चार-चार शादियां करके भी सुर्खियां बटोर चुके हैं. जी हां, कबीर का तीन बार तलाक हुआ है और उनकी चौथी वाइफ परवीन दुसांझ हैं जो उम्र में एक्टर से 30 साल छोटी बताई जाती हैं. इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि कबीर बेदी की किन-किनसे शादी हुई थी और एक्टर की एक एक्स वाइफ का किस्सा भी, जो न्यूड होकर बीच पर दौर लगा सुर्खियों में आई थीं.

प्रोतिमा बेदी थीं पहली वाइफ, बीच पर न्यूड दौड़ी थीं

कबीर बेदी की पहली शादी साल 1969 में प्रोतिमा बेदी के साथ हुई थी. प्रोतिमा से जुड़ा एक किस्सा बड़ा फेमस है, दरअसल प्रोतिमा बड़े ही खुले विचारों वाली महिला थीं. ऐसे में उन्होंने एक दिन जुहू बीच पर बिना कपड़ों के दौड़ लगा दी. इस घटना से लोग हक्के-बक्के रह गए. वहीं प्रोतिमा की भी खूब आलोचना हुई. आपको बता दें कि, प्रोतिमा और कबीर बेदी के दो बच्चे हुए लेकिन शादी के कुछ सालों बाद तलाक लेकर ये अलग हो गए.

दूसरी और तीसरी शादी भी कुछ ही साल चली

कबीर ने दूसरी शादी साल 1980 में की थी. प्रोतिमा से अलग होने के बाद कबीर बेदी की लाइफ में आईं ब्रिटिश फैशन डिजाइनर सुसैन हम्फ्रेस. हालांकि, यह शादी भी कुछ साल चली फिर सुसैन और कबीर के रास्ते जुदा हो गए. वहीं, कबीर बेदी ने तीसरी शादी टीवी प्रिजेंटर निक्की से की थी लेकिन ये शादी भी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी और दोनों का तलाक हो गया. एक्टर ने साल 2016 में चौथी शादी परवीन दुसांझ से की है जो उम्र में एक्टर की बेटी पूजा बेदी से भी पांच साल छोटी हैं.