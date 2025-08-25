Home > मनोरंजन > ‘कभी खुशी कभी गम’ फेम Malvika Raaj के घर गूंजी किलकारी, ‘Baby Girl’ का धूमधाम से किया वेलकम

मालविका राज ने बचपन में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था, उन्होंने साल 2001 में आई सुपरहिट फिल्म "कभी खुशी कभी गम" में यंग पूजा का किरदार निभाया था।

August 25, 2025

Malvika Raaj: बॉलीवुड की एक्ट्रेस मालविका राज और उनके पति प्रणव बग्गा हाल ही में पेरेंट्स बने हैं, उन्होंने यह खुशखबरी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है उनके घर एक नन्ही परी का जन्म हुआ है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक प्यारा पिंक पोस्ट शेयर किया है जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि “हमारे दिल से लेकर हमारी बाहों तक, हमारी बच्ची आ गई है। 23 अगस्त को उनकी बेटी ने इस दुनिया में कदम रखा और दोनों का जीवन खुशियों से भर दिया। इस खुशखबरी को सुनते ही उनके परिवार दोस्तों और फैंस के दिलों में अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है।

 मालविका राज ने कब की थी प्रणव बग्गा से शादी?

मालविका और प्रणव ने एक दूसरे से नवंबर 2023 में गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी, उनकी शादी में केवल उनके कुछ करीबी फ्रेंड्स और फैमिली ही शामिल थी। शादी से पहले उनका रिश्ता करीब 10 साल तक चला और उनके रिलेशन में मजबूती आई। वहीं 2025 में मालविका और प्रणव ने माता-पिता की खुशी अपने फैंस के साथ शेयर की। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके ये खुशखबरी शेयर की थी, जिसमें वह मॉम और प्रणव डैड की कैप पहने हुए नजर आ रहे थे। 

कौन है मालविका राज ? 

मालविका राज ने बचपन में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था, उन्होंने साल 2001 में आई सुपरहिट फिल्म “कभी खुशी कभी गम” में यंग पूजा का किरदार निभाया था। फिल्मी बैकग्राउंड से  होने के कारण मालविका ने इंडस्ट्री में काफी जल्दी अपनी पहचान बनाई लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर एक अलग मुकाम पाया। उन्होंने तेलुगू हिंदू काफी सारी फिल्मों में काम किया है और फैंस में उनकी एक्टिंग को हमेशा से पसंद किया है। 

बेबी गर्ल की पोस्ट शेयर करते ही मालविका को मिलने लगी ढेरो बधाई 

मालविका और प्रणव ने जैसे ही अपनी बेटी के जन्म की खुशखबरी इंस्टाग्राम पर शेयर की उनके फैंस और दोस्तों ने उन्हें काफी सारी शुभकामनाएं दी। मालविका अपने बेबी शावर और मेटरनिटी फोटोशूट में काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी और अभी उनके इस बेबी गर्ल वाले पोस्ट ने सोशल मीडिया पैर धूम मचा दी हैं 

