कभी बड़े पर्दे पर बनीं हीरोइन, अब सड़कों पर भीख मांगती आईं नजर, पुलिस को देखकर घबराकर मांगा खाना

Mitali Sharma Begging on Street: बॉलीवुड की चकाचौंध वाली दुनिया देखने में काफी ग्लैमरस लगती है लेकिन वहां तक पहुंच पाना काफी मुश्किल होता है. काफी लोग वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन इनमें से काफी लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और बाकी के लोग रास्ते में ही कहीं गुम हो जाते हैं या गुमनामी की जिंदगी जीने लगते हैं. इसी तरह कुछ हुआ एक भोजपुरी एक्ट्रेस के साथ. वो घर से मुंबई जाने के लिए निकली थीं लेकिन वहां जाकर वो बॉलीवुड में नहीं पहुंच पाईं. कुछ समय पहले उन्हें सड़कों पर भीख मांगते हुए देखा गया. आइए जानते हैं कि वे कौन सी एक्ट्रेस हैं?

कौन हैं सड़कों पर भीख मांगने वाली एक्ट्रेस

हम बात कर रहे हैं भोजपुरी एक्ट्रेस मिताली शर्मा की. भोजपुरी फिल्मों और मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाने वाली एक्ट्रेस मिताली शर्मा को अच्छी एक्ट्रेस में भी गिना जाता था. उन्होंने कुछ ही दिनों में इंडस्ट्री में अलग पहचान भी बना ली थी. फिल्ममेकर्स के साथ भी उनकी अच्छी पहचान बन चुकी थी, हालांकि एक समय आया, जब उन्हें काम मिलना थोड़ा कम हो गया. फिल्मों के ऑफर घटने रगे और धीरे-धीरे उन्हें मुंबई जैसी महंगी जगहों पर गुजारा करना मुश्किल हो गया.

कैसे इस हाल में पहुंचीं एक्ट्रेस?

बता दें कि एक्ट्रेस मिताली शर्मा दिल्ली की रहने वाली हैं. वे फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई आई थीं. शहर में आने के बाद उनके परिवार ने उनसे रिश्ता खत्म कर लिया. उनका परिवार दूर हो गया और उन्हें काम मिलना भी कम हो गया. इसके कारण उनके पास कोई सहारा नहीं बना और वे धीरे-धीरे आर्थिक रूप से कमजोर होने लगीं. काम न मिलने, रिजेक्शन महसूस करने और अकेलेपन के कारण उनकी जिंदगी पर काफी नेगेटिव असर पड़ा. इसके कारण उनकी शारीरिक और मानसिक हालात भी बिगड़ने लगे.

यहां भीख मांगती आईं नजर

बता दें कि मिताली शर्मा को मुंबई के लोखंडवाला में भीख मांगते देखा गया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुंबई पुलिस ने उन्हें इस हालत में देखकर उन्हें हिरासत में लिया. हैरानी की बात ये है कि जब पुलिस टीम उन्हें पकड़ने आई, तो वे पुलिस से बचने की कोशिश कर रही थीं. इतना ही नहीं उन्होंने बचने के लिए आक्रामकता भी दिखाई.

की खाने की मांग

जब पुलिस उन्हें लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची, तो उन्होंने सबसे पहले उनसे खाना मांगा. पुलिस ने उन्हें खाना खिलाया और फिर मेडिकल मदद के लिए अस्पताल भेजा गया. उनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए पुलिस ने उन्हें मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है.