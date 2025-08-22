2016 में आई वो फिल्म, जिसमें एक गैंगस्टर की वापसी ने सिनेमाघरों में मचा दिया था धमाका और फैंस ने सीटियां बजाकर कर डाली थी हॉल हाउसफुल

Rajinikanth Movie : साउथ सिनेमा के ‘थलाइवा’ यानी रजनीकांत सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि अपने आप में एक ब्रांड हैं। उनका स्वैग और डायलॉग डिलीवरी का अंदाज ऐसा है कि दर्शक सिर्फ उनके नाम से थिएटर पहुंच जाते हैं। ‘अन्नाथे’ के बाद उनकी अपकमिंग फिल्म ‘जेलर’ को लेकर जो क्रेज बना है, वैसा ही क्रेज साल 2016 में ‘कबाली’ के लिए देखने को मिला था। कबाली उनके करियर की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक थी। दर्शकों में इस फिल्म को लेकर जो उत्साह था, वह आज भी चर्चा का विषय है। इस फिल्म की सबसे खास बात यह थी कि रजनीकांत पहली बार अपनी असली सफेद दाढ़ी वाले लुक में स्क्रीन पर नजर आए थे। उन्होंने बहुत ही कम मेकअप किया था और इस नैचुरल अवतार को देखकर फैन्स मंत्रमुग्ध हो गए थे। फिल्म रिलीज से पहले ही इसके टीजर और ट्रेलर ने इंटरनेट पर रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सिर्फ दो घंटे में एक मिलियन व्यूज और एक लाख लाइक्स हासिल करना किसी भी भारतीय फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि थी।

बॉक्स ऑफिस पर ‘कबाली’ का तूफानी प्रदर्शन

‘कबाली’ सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ग्लोबल फेनॉमेना थी। करीब 100 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 650 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी। भारत में तो यह फिल्म सुपरहिट रही ही, लेकिन इसकी असली कमाई विदेशों से आई। अमेरिका, नॉर्वे, यूएई, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने जबरदस्त बिजनेस किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘कबाली’ को दुनियाभर की 8000-10000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। सिर्फ अमेरिका में ही 480, मलेशिया में 490 और गल्फ देशों में 500 स्क्रीन्स पर यह फिल्म चली। इतना बड़ा स्केल अपने आप में ऐतिहासिक था। इसके चलते ‘कबाली’ ने उस समय कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाए। फेसबुक पर भी फिल्म ने इतिहास रचा और 15 जुलाई 2016 तक यह दुनिया भर में चार बार ट्रेंड करने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। इसकी रिलीज को लेकर दर्शकों का जो जुनून था, उसने यह साबित कर दिया कि रजनीकांत का स्टारडम बॉक्स ऑफिस के सभी पैमानों से कहीं ऊपर है।

कहानी और रजनीकांत का दमदार किरदार

‘कबाली’ की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण थी इसकी दमदार कहानी और रजनीकांत का कैरेक्टर। यह एक गैंगस्टर ड्रामा था, जिसकी कहानी मलेशिया में रहने वाले तमिल भाषा के लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में रजनीकांत ने एक ऐसे गैंगस्टर की भूमिका निभाई थी, जो तमिल समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। उनका यह किरदार स्क्रीन पर इतना प्रभावशाली था कि दर्शक उनसे जुड़ाव महसूस करने लगे। फिल्म में उनके साथ राधिका आप्टे नजर आई थीं, जिन्होंने उनकी पत्नी का रोल निभाया। दिलचस्प बात यह है कि ‘कबाली’ के लिए दो स्क्रिप्ट्स तैयार की गई थीं – एक गैंगस्टर ड्रामा और दूसरी साई-फाई सुपरनैचुरल। लेकिन रजनीकांत ने गैंगस्टर स्क्रिप्ट को चुना, क्योंकि इसमें उन्हें अपने अंदाज और स्वैग को नए ढंग से पेश करने का मौका मिला। फिल्म का निर्देशन पा. रंजीत ने किया था, जिन्होंने रजनीकांत के करियर की एक नई पहचान गढ़ दी।