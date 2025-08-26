650 करोड़ की कमाई लेकिन बजट सिर्फ 75 करोड़, कौन सी हैं वो फिल्म जो 2 घंटे 33 मिनट में स्क्रीन पर छा गई !

इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसे सुपरस्टार है जिनका नाम सुनते ही लोग फिल्म की टिकट बुक कर लेते हैं। रजनीकांत का नाम भी उन सुपरस्टार्स में से एक है। उनकी फिल्म हमेशा से टॉप पर रहती है, लेकिन साल 2016 में आई उनकी फिल्म ‘कबाली’ रिकॉर्ड बनाया। वह फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि एक सिनेमैटिक फेस्टिवल था। थिएटर के बाहर उनके फैंस की लंबी लाइन लग गई थी सीटियों की आवाज गुजने लगी थी, लोगों ने इस फिल्म का बड़े स्क्रीन पर काफी खुशी से स्वागत किया था। उनके लिए रजनीकांत सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक इमोशन हैं।

फिल्म कबाली की कहानी एक्शन और इमोशन से है भरपूर

फिल्म एक गैंगस्टर ड्रामा तो थी ही साथ ही साथ है संघर्ष और उसके इमोशन से जुड़ी हुई कहानी भी थी। फिल्म में रजनीकांत ने कबाली का रोल निभाया था जो की जेल गया था और जेल से आने के बाद अपने बिछड़े हुए परिवार को ढूंढने के लिए मलेशिया में ड्रग्स को खत्म करने का है। इस फिल्म में ट्विस्ट जब आता है जब वो अपना पुराना गैंगस्टर की इमेज को फिर से हासिल करने की कोशिश करता है। इस फिल्म में एक्शन, डायलॉग डिलीवरी, रजनीकांत का स्क्रीन प्रेजेंस लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया और इस फिल्म को ऑडियंस की फेवरेट फिल्म बना दिया।

फिल्म ने रचा बॉक्स ऑफिस पर इतिहास

फिल्म कबाली का बजट केवल 75 करोड़ था लेकिन इसका कलेक्शन जब सामने आया तो सब लोग दंग रह गए। कबाली ने 650 करोड़ का बिजनेस किया था जो उस ये किसी के लिए भी काफी ज्यादा बड़ी बात थी। उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में एक बन गई थी इस फिल्म को देखने के लिए फैंस ने एडवांस में बुकिंग करना शुरू कर दिया था टिकटों के लिए काफी जी – तोड़ कोशिश की ताकि उनको फिल्म की टिकट मिल सके।

फिल्म में OTT पर भी मचाया तहलका

फिल्म थिएटर में तो काफी ज्यादा धूम मचा ही रही थी, लेकिन जब यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई तो उसने उस पर भी अपना जलवा भिखेर दिया। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने के बाद इसको काफी ज्यादा पसंद आया हालांकि इसकी IMDb रेटिंग 6.1 रही लेकिन यह फिल्म किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं थी फिल्म इतनी पॉपुलर रही थी आज भी लोग इसको देखना पसंद करते हैं।