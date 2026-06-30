Kab Release Hogi Awarapan 2: 19 साल बाद शिवम पंडिट बन लौट रहे इमरान हाश्मी, जानें कब रिलीज होगी आवारापन 2?

Awarapan 2 Release Date: बॉलीवुड के सबसे यादगार किरदारों में से एक शिवम पंडित एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटने के लिए तैयार है. इमरान हाशमी की फिल्म Awarapan 2 को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. फिल्म का टीजर 29 जून को रिलीज किया गया, जिसने अपनी दमदार कहानी, भावनात्मक संवादों और नए अंदाज में पेश किए गए गाने ‘तो फिर आओ’ से फैंस का ध्यान खींच लिया है.

साल 2007 में रिलीज हुई Awarapan का अंत बेहद दर्दनाक था, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि शिवम की कहानी आगे कैसे बढ़ेगी. अब फिल्म के मेकर्स ने इस राज से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है.

Awarapan 2 की रिलीज डेट (Awarapan 2 Release Date)

इमरान हाशमी और दिशा पाटनी स्टारर Awarapan 2 (Awarapan 2 Release Date), 14 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में एक बार फिर शिवम पंडित के किरदार की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें प्यार, दर्द, संघर्ष और बदले की भावनाएं देखने को मिलेंगी.

कहां से शुरू होगी Awarapan 2 की कहानी?

फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होगी, जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी. पिछली फिल्म के क्लाइमेक्स में शिवम पंडित को कई गोलियां लगती हैं और ऐसा लगता है कि उसकी मौत हो गई है. लेकिन Awarapan 2 के टीजर में दिखाया गया है कि तिब्बती भिक्षु उसके जख्मों का इलाज कर रहे है. इसके बाद शिवम की आवाज में एक डायलॉग सुनाई देता है- मौत भी अजीब है, उसने मुझे छुआ पर अपनाया नहीं. ये डायलॉग साफ संकेत देता है कि शिवम अभी जिंदा है और उसकी जिंदगी की नई लड़ाई शुरू होने वाली है.

Awarapan 2 का टीजर

करीब 19 साल बाद इमरान हाशमी फिर से शिवम पंडित के रूप में नजर आ रहे हैं. 1 मिनट 45 सेकंड के टीजर में पुराने दर्द और नए संघर्ष की झलक दिखाई गई है. टीजर की शुरुआत पहली फिल्म Awarapan (2007) की यादों से होती है, जहां शिवम अपनी मोहब्बत आलिया हमीद (श्रेया सरन) की कब्र के पास बैठा नजर आता है. कब्र पर 1984 से 2007 तक के साल लिखे हुए दिखाई देते हैं, जो कहानी के पुराने दर्द को फिर से सामने लाते हैं.

इसके बैकग्राउंड में “तो फिर आओ” का नया वर्जन फिल्म के भावनात्मक पहलू को और मजबूत करता है. वहीं दिशा पाटनी और शबाना आजमी की झलक फिल्म में नए मोड़ और नए रिश्तों की ओर इशारा करती है.