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वो हसीना, जिसकी चुलबुली हंसी और दिलकश अदाओं पर फिदा थे लोग; पहली फिल्म से बनीं सुपरस्टार, फिर अचानक हो गईं गायब, जानिए कौन है वो

Kaajal Kiran: सिनेमाई दुनिया में ऐसे कई एक्टर्स हुए, जिन्होंने डेब्यू करते ही कमाल कर दिया. इसके बाद गुमनाम हो गए. आज हम आपको ऐसी ही एक हसीना के बारे में बताएंगे, जिसकी चुलबुली हंसी और दिलकश अदाओं पर लोग फिदा हुआ करते थे. आइए जानते हैं उनके बारे में.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 11, 2026 12:27:33 PM IST

काजल किरण
काजल किरण


70 के दशक में सिनेमाघरों में नासिर हुसैन की जबरदस्त फिल्म ‘हम किसी से कम नहीं’ रिलीज़ हुई थी. उस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ एक नया और बहुत मासूम चेहरा स्क्रीन पर नजर आया था. उसका नाम था काजल किरण. उनकी चुलबुली हंसी और प्यारे अंदाज़ को देखकर सिनेमा हॉल में बैठे दर्शक दीवाने हो गए थे. लेकिन फिर अचानक गुमनाम हो गईं. क्या हुआ ऐसा?

पहली फिल्म हुई ब्लॉकबस्टर

फिल्म ‘हम किसी से कम नहीं’ इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई कि काजल किरण का नाम हर किसी की ज़ुबान पर था और हर बड़े डायरेक्टर उन्हें अपनी फ़िल्मों के लिए साइन करने के लिए बेताब थे. लेकिन इस चमक-धमक और शोहरत के पीछे एक खामोश और हैरान करने वाली सच्चाई छिपी है.

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अचानक छोड़ी फिल्मी दुनिया

छोटे से फिल्मी सफर में काजल किरण ने लगभग 40 फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें कभी वैसा लीड रोल नहीं मिला जिसकी वह असल में हकदार थीं. इंडस्ट्री के बड़े प्रोड्यूसर्स ने उन्हें एक ही तरह के साधारण या छोटे रोल तक सीमित रखा. इसके अलावा, जब 80 के दशक के आखिर में वह अपनी कामयाबी के शिखर पर थीं, तो उन्होंने अचानक फ़िल्मों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. न कोई फेयरवेल पार्टी, न कोई मीडिया स्टेटमेंट, और न ही किसी आखिरी फ़िल्म की कोई चर्चा. वह बस चुपचाप सपनों के शहर की इस चमक-धमक से बाहर निकलीं और बहुत दूर एक गुमनाम ज़िंदगी में चली गईं. वह ऐसा दौर था जब युवा उनके स्टाइलिश ड्रेस, चश्मे और हेयरस्टाइल की नकल करते थे.

कहां रहती हैं एक्ट्रेस?

काजल किरण ने डब इंडस्ट्री छोड़ी, तो किसी को पता भी नहीं चला कि उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस अब कहां रहती हैं और क्या करती हैं. इस वक्त वह 68 वर्ष की हो गई हैं.

यह खबर भी पढ़ें: एक और Wild Card अभी बाकी! मनीष के अलावा Bigg Boss में होने जा रही हरयाणवी छोरे की एंट्री; आखिर कौन है वो?

Tags: Kaajal KiranKaajal Kiran ActressKaajal Kiran Biography
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