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आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण के लिए गाना चाहती हैं ज्योतिर्मयी नायक, इंडियन आइडल 16 की विजेता ने किया खुलासा

Jyotirmayee Nayak: इंडियन आइडल 16 में जीत हासिल करने के बाद, गायिका ज्योतिर्मयी नायक सुर्खियों में हैं. ओडिशा में जन्मीं इस गायिका ने बताया कि आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण के लिए अपनी आवाज़ देना उनका सबसे बड़ी सपना है. साथ ही उन्होंने उस स्वास्थ्य समस्या के बारे में भी बताया जिसने लगभग उनके संगीत करियर को खत्म कर दिया था.

By: Shivangi Shukla | Published: July 27, 2026 3:41:12 PM IST

ज्योतिर्मयी नायक
ज्योतिर्मयी नायक


Indian Idol 16 Winner Jyotirmayee Nayak: इंडियन आइडल 16 जीतने के कुछ ही दिनों बाद ज्योतिर्मयी नायक ने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आज़मानी शुरू कर दी है. रियलिटी शो में अपनी बहुमुखी प्रतिभा से सबका दिल जीतने वाली इस गायिका ने बताया है कि उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिशों में से एक है आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण के लिए प्ले बैक सिंगिंग करना.

IANS को दिए एक इंटरव्यू में ज्योतिर्मयी ने अपनी आकांक्षाओं के बारे में बात करते हुए कहा कि वह लंबे समय से आलिया की फैन रही हैं और उम्मीद करती हैं कि एक दिन वह संगीत के माध्यम से उनके लिए कुछ योगदान दे सकेंगी. उन्होंने आगे कहा कि दीपिका पादुकोण को अपनी आवाज़ देना भी उतना ही खास होगा.

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ज्योतिर्मयी नायक: ओडिशा से इंडियन आइडल चैंपियन तक

ज्योतिर्मयी ओडिशा के बालासोर जिले के बौंसनाल गांव की रहने वाली हैं और राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पाने से पहले ही ओडिया संगीत जगत में एक जाना-पहचाना नाम थीं. उन्हें पहली बार तब प्रसिद्धि मिली जब उन्होंने ‘ओडिया सुपरस्टार’ पुरस्कार जीता, जिसने उन्हें क्षेत्रीय सिनेमा में पार्श्व गायिका के रूप में स्थापित करने में मदद की.

मंच से दूर, वह एक प्रशिक्षित संगीत चिकित्सक भी हैं, जो कैंसर रोगियों और गर्भवती महिलाओं को संगीत के माध्यम से सहायता प्रदान करती हैं. यह एक अनूठा संयोजन है जिसने उनके सफर को खास बना दिया है. इंडियन आइडल 16 में उनकी जीत उनके करियर को एक नई दिशा देगी.

इंडियन आइडल ने दी पूरे देश में पहचान 

ज्योतिर्मयी के अनुसार, इस प्रतियोगिता ने उन्हें उस संगीत शैली से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जिसमें वे वर्षों से सहज थीं. उन्होंने बताया कि शो में शामिल होने से पहले वे मुख्य रूप से लता मंगेशकर और आशा भोसले के गाने गाती थीं, लेकिन इंडियन आइडल ने उन्हें विभिन्न शैलियों और गायन तकनीकों के साथ प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया. फाइनल के दौरान एक यादगार पल तब आया जब उन्होंने “गज़ल ने किया है इशारा” गाना गाया. इस प्रस्तुति की जज श्रेया घोषाल ने खूब तारीफ की और एक चुनौतीपूर्ण रचना के अनुरूप अपनी आवाज़ को ढालने की उनकी क्षमता को सराहा. 

ज्योतिर्मयी ने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब गले की गंभीर बीमारी के कारण वह गा नहीं पा रही थीं, जिससे संगीत में उनका भविष्य अनिश्चित हो गया था. उस झटके से उबरना और अंततः इंडियन आइडल 16 की ट्रॉफी जीतना, उनके जीवन का सबसे भावुक पल रहा है.

Tags: entertainmentindian idolIndian Idol 16
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