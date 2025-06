Jurassic World Rebirth Premiere: लंदन में हाल ही में हुए फिल्म ‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ के वर्ल्ड प्रीमियर ने सोशल मीडिया पर खासा ध्यान खींचा। इस मौके पर फिल्म के मुख्य कलाकार स्कार्लेट जोहानसन और जोनाथन बेली की रेड कार्पेट पर गर्मजोशी से मुलाकात चर्चा का विषय बन गई। दोनों एक-दूजे से गले मिले, और फिर सबके बीच एक दूसरे को जोरदार किस कर फैंस को झटका दे दिया।

स्कार्लेट ने पिंक ड्रेस में ग्लैमरस लुक कैरी किया, वहीं जोनाथन ब्राउन ब्लेजर, ब्लू डेनिम शर्ट और ऑफ व्हाइट ट्राउजर में स्टाइलिश नजर आए। उनकी केमिस्ट्री देखकर नेटिजन्स ने सोशल मीडिया पर खूब प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने लिखा, “इनकी दोस्ती ने दिल खुश कर दिया।” यह साफ नहीं है कि ये पल सिर्फ दोस्ती का था या कुछ और, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों सितारों की बॉन्डिंग ने फैंस को मंत्रमुग्ध कर दिया है। कुछ लोगों ने एक्ट्रेस को चीटर तक कह दिया है।

Jonathan Bailey being so loved. Scarlett we get it you adore him🫶

This new collaboration and friendship Warms my heart. #JonathanBailey #ScarlettJohansson #JurassicWorldRebirth @whatsupscarlett pic.twitter.com/7VwGK2EqPe

— A (@A_ri_26) June 17, 2025