Home > मनोरंजन > 12 साल बाद कांग्रेस में लौटे जुबिन नौटियाल के पिता, कुछ दिन पहले ही छोड़ी थी BJP; जानें क्या है पूरा मामला

12 साल बाद कांग्रेस में लौटे जुबिन नौटियाल के पिता, कुछ दिन पहले ही छोड़ी थी BJP; जानें क्या है पूरा मामला

Jubin Nautiyal Father Joins Congress: जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए. उन्होंने कुछ दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफा दिया था.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 19, 2026 5:19:35 PM IST

सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता ने कांग्रेस जॉइन किया
सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता ने कांग्रेस जॉइन किया


सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता और नेता रामशरण नौटियाल 19 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो गए. उन्होंने कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़ी थी. रामशरण नौटियाल करीब 12 साल बाद कांग्रेस में लौटे हैं. उनकी वापसी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हुई है.

कांग्रेस में शामिल हुए सिंगर जुबिन के पिता

रामशरण नौटियाल सोमवार को नई दिल्ली में उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं कुमारी शैलजा, गणेश गोदियाल और यशपाल आर्य की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए. उनका कांग्रेस से जुड़ाव साल 2000 में शुरू हुआ था और वह 2014 तक पार्टी में रहे. इस दौरान उन्होंने देहरादून जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में काम किया. इसके बाद वह बीजेपी में शामिल हो गए. साल 2022 में बीजेपी ने उन्हें उत्तराखंड की चकराता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. अब 12 साल बाद उन्होंने कांग्रेस में वापसी की है.

वीडियो भी आया सामने 

PTI के मुताबिक, रामशरण का कांग्रेस में वापस स्वागत करते हुए कुमारी शैलजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह उनके पुराने साथी थे. गणेश गोदियाल ने कहा, ‘आज, रामशरण नौटियाल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं. मैं उनका पार्टी में स्वागत करता हूं. हमें भरोसा है कि उनकी मौजूदगी से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी.’ जुबिन ने अभी तक अपने पिता के पॉलिटिकल बदलाव के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया है.



जुबिन नौटियाल का वर्कफ्रंट

गायक जुबिन नौटियाल को हाल ही में ‘प्रेम किटाणु’ के लिए ‘हां उम्र भर को’, ‘लेनिन’ के लिए ‘वारे वा वारे वा’, और ‘द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड’ के लिए ‘रूसेया’    गाया. 

यह खबर भी पढ़ें: ‘अक्षरा सिंह मेरा बाबू है, मेरा बच्चा है…’, पावरस्टार पवन सिंह का एक्ट्रेस पर आया प्यार, मंच पर कर दिया बड़ा खुलासा

Tags: Jubin NautiyalJubin Nautiyal FatherRamsharan NautiyalRamsharan Nautiyal Congress
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कंगना रनौत का नवरात्रि लुक वायरल

October 18, 2026

पिता के गुजरने के बाद नीति मोहन का छलका दर्द

October 18, 2026

कौन हैं IPS मृदुल कच्छवा?

October 17, 2026

विजया दशमी के 10 महाउपाय!

October 16, 2026

दशहरा के बारे में 10 बातें, जो आपको जानना जरूरी...

October 15, 2026

MMS लीक पर कच्चा बादाम गर्ल ने किया चौंकाने वाला...

October 14, 2026
12 साल बाद कांग्रेस में लौटे जुबिन नौटियाल के पिता, कुछ दिन पहले ही छोड़ी थी BJP; जानें क्या है पूरा मामला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

12 साल बाद कांग्रेस में लौटे जुबिन नौटियाल के पिता, कुछ दिन पहले ही छोड़ी थी BJP; जानें क्या है पूरा मामला
12 साल बाद कांग्रेस में लौटे जुबिन नौटियाल के पिता, कुछ दिन पहले ही छोड़ी थी BJP; जानें क्या है पूरा मामला
12 साल बाद कांग्रेस में लौटे जुबिन नौटियाल के पिता, कुछ दिन पहले ही छोड़ी थी BJP; जानें क्या है पूरा मामला
12 साल बाद कांग्रेस में लौटे जुबिन नौटियाल के पिता, कुछ दिन पहले ही छोड़ी थी BJP; जानें क्या है पूरा मामला
12 साल बाद कांग्रेस में लौटे जुबिन नौटियाल के पिता, कुछ दिन पहले ही छोड़ी थी BJP; जानें क्या है पूरा मामला