12 साल बाद कांग्रेस में लौटे जुबिन नौटियाल के पिता, कुछ दिन पहले ही छोड़ी थी BJP; जानें क्या है पूरा मामला

सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता और नेता रामशरण नौटियाल 19 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो गए. उन्होंने कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़ी थी. रामशरण नौटियाल करीब 12 साल बाद कांग्रेस में लौटे हैं. उनकी वापसी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हुई है.

कांग्रेस में शामिल हुए सिंगर जुबिन के पिता

रामशरण नौटियाल सोमवार को नई दिल्ली में उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं कुमारी शैलजा, गणेश गोदियाल और यशपाल आर्य की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए. उनका कांग्रेस से जुड़ाव साल 2000 में शुरू हुआ था और वह 2014 तक पार्टी में रहे. इस दौरान उन्होंने देहरादून जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में काम किया. इसके बाद वह बीजेपी में शामिल हो गए. साल 2022 में बीजेपी ने उन्हें उत्तराखंड की चकराता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. अब 12 साल बाद उन्होंने कांग्रेस में वापसी की है.

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PTI के मुताबिक, रामशरण का कांग्रेस में वापस स्वागत करते हुए कुमारी शैलजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह उनके पुराने साथी थे. गणेश गोदियाल ने कहा, ‘आज, रामशरण नौटियाल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं. मैं उनका पार्टी में स्वागत करता हूं. हमें भरोसा है कि उनकी मौजूदगी से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी.’ जुबिन ने अभी तक अपने पिता के पॉलिटिकल बदलाव के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया है.

जुबिन नौटियाल का वर्कफ्रंट

गायक जुबिन नौटियाल को हाल ही में ‘प्रेम किटाणु’ के लिए ‘हां उम्र भर को’, ‘लेनिन’ के लिए ‘वारे वा वारे वा’, और ‘द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड’ के लिए ‘रूसेया’ गाया.

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