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जुबिन नौटियाल के घर गूंजी किलकारी, गणेश चतुर्थी पर घर आया नन्हा मेहमान; सिंगर ने शेयर की खुशखबरी

Jubin Nautiyal: जुबिन नौटियाल के घर खुशखबरी आई है. सिंगर ने गणेश चतुर्थी पर अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है. इस खबर को खुद सिंगर ने साझा किया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 29, 2026 5:43:42 PM IST

जुबिन नौटियाल बने पिता
जुबिन नौटियाल बने पिता


जुबिन नौटियाल ने इसी साल अप्रैल में अपनी बचपन की दोस्त से शादी की थी. हालांकि, उन्होंने अब तक पत्नी की पहचान सार्वजनिक नहीं की है. शादी के कुछ महीनों बाद जुबिन ने फैंस के साथ पिता बनने की खुशखबरी साझा की है. सिंगर ने बताया कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर उनके घर नन्हा मेहमान आया. 

गायक ने साझा की जानकारी

सिंगर जुबिन नौटियाल और उनकी पत्नी के घर पहला बच्चा आया है, जो एक लड़का है. गायक ने बॉम्बे टाइम्स के साथ यह खबर शेयर करते हुए बताया कि उनके बेटे का जन्म 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर हुआ है. जुबिन ने कहा, ‘हां, अब मैं पिता बन गया हूं. हमारे बेटे का जन्म 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के बहुत ही शुभ दिन हुआ. मां और बच्चा घर वापस आ गए हैं और ठीक हैं.’

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बेटे का नाम नहीं है फाइनल

सिंगर ने यह भी बताया कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने अभी तक अपने बेटे का नाम तय नहीं किया है. फिलहाल, वे अपने नए जन्मे बच्चे के साथ अपना समय एन्जॉय कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘हमने अभी तक अपने बेटे का नाम नहीं सोचा है. हम अभी उसके साथ बिताए सभी खूबसूरत पलों का आनंद ले रहे हैं.’ सिंगर ने आगे बताया, ‘जब मुझे शहर से बाहर जाना होता है, तो मुझे पता होता है कि यह मुश्किल होगा. मैं अभी हर पल अपने छोटे बच्चे के साथ बिता रहा हूं और यह बहुत अच्छा लग रहा है.’

जुबिन नौटियाल का करियर

जुबिन नौटियाल ने 2011 में रियलिटी शो ‘एक्स फैक्टर इंडिया’ से सिंगिंग करियर शुरू किया था. इसके बाद उन्होंने ‘जिंदगी कुछ तो बता’, ‘काबिल हूं’, ‘तुम ही आना’, ‘लुट गए’, ‘हमनवा मेरे’ और ‘तारों के शहर’ जैसे कई हिट गाने दिए. फिल्म ‘शेरशाह’ का ‘रातां लंबियां’ भी उनके लोकप्रिय गानों में शामिल है.

यह खबर भी पढ़ें: Jackie Chan Death or Alive Fact Check: नहीं रहे जैकी चैन? 72 साल के चाइनीज एक्टर की मौत की खबर से मची खलबली, जानें क्या…

Tags: Jubin NautiyalJubin Nautiyal BabyJubin Nautiyal Son
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